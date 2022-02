PSV-coach Roger Schmidt heeft zijn opstelling op een aantal plekken gewijzigd voor de bekerwedstrijd tegen NAC Breda. Onder anderen Joël Drommel en Noni Madueke staan dinsdag aan de aftrap van het kwartfinaleduel in Eindhoven.

Opstelling PSV Drommel; Mwene, Teze, Boscagli, Max; Sangaré, Gutiérrez; Madueke, Götze, Gakpo; Zahavi.

Opstelling NAC Breda Olij; Ligeon, Adiléhou, Malone, Cagro; De Rooij, Agougil, Seuntjens, Velanas; Bannis, Hilterman.

Drommel werd zaterdag tegen AZ (1-2-verlies) nog gepasseerd na een serie fouten, maar krijgt nu weer de voorkeur boven Yvon Mvogo. Waarschijnlijk is zijn terugkeer eenmalig en keept Mvogo zaterdag weer in het competitieduel met Vitesse.

Madueke is terug van blessureleed en speelt zijn eerste wedstrijd sinds 4 december. De negentienjarige vleugelaanvaller viel toen tegen FC Utrecht voor de derde keer dit seizoen uit met een spierblessure. Zijn terugkeer betekent dat Ritsu Doan een reserverol heeft.

In vergelijking met het duel met AZ zijn ook Philipp Max, Érick Gutiérrez en Eran Zahavi nieuw in het elftal. Hun basisplaats gaat ten koste van Armando Obispo, Mauro Júnior en Joey Veerman.

Joël Drommel krijgt weer een kans om zich te laten zien. Joël Drommel krijgt weer een kans om zich te laten zien. Foto: Pro Shots

PSV na negen jaar weer halvefinalist?

PSV hoopt zich tegen NAC te revancheren voor de dure nederlaag tegen AZ. De Eindhovenaren zagen het gat met Eredivisie-koploper Ajax door de misstap groeien tot vijf punten.

Bij een overwinning op de club uit de Keuken Kampioen Divisie is PSV na negen jaar weer halvefinalist in het bekertoernooi. De 'dennenappel' werd in 2012 voor het laatst gewonnen door de 24-voudig landskampioen.

De wedstrijd tussen PSV en NAC Breda begint dinsdag om 19.00 uur. De andere kwartfinales zijn Ajax-Vitesse, RKC Waalwijk-AZ (allebei op woensdag) en NEC-Go Ahead Eagles (donderdag).

