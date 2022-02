Marc Overmars hangt vanwege zijn misdragingen bij Ajax een straf boven het hoofd. Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) laat dinsdag weten te gaan onderzoeken of de vertrokken directeur voetbalzaken zich voor een tuchtcommissie moet verantwoorden.

De uitspraak van de tuchtcommissie kan afhankelijk van de ernst van de situatie variëren van een berisping tot een levenslange schorsing. De levenslange straf zou overigens niet gelden voor werkzaamheden in het buitenland, maar wel voor alle functies in het Nederlands voetbal.

Sportclubs zijn in Nederland verplicht misstanden bij het ISR te melden. Die afspraken zijn gemaakt met alle sportbonden, dus ook met de KNVB. Onderzoeken naar misstanden in de sport staan onder leiding van aanklagers die in het dagelijks leven vaak als officieren van justitie werkzaam zijn.

Ajax heeft het grensoverschrijdende gedrag van Overmars nog niet aan het ISR gemeld. "Maar ik heb begrepen dat dit snel gaat gebeuren", zegt ISR-directeur Henk van Aller.

Marc Overmars vertrok zondag na 9,5 jaar bij Ajax vanwege grensoverschrijdend gedrag. Marc Overmars vertrok zondag na 9,5 jaar bij Ajax vanwege grensoverschrijdend gedrag. Foto: Getty Images

Bij aangiften dreigt ook een strafzaak tegen Overmars

Voor zover bekend is er nog geen aangifte tegen Overmars gedaan. Als dat nog wel gebeurt, kan er een strafrechtelijk onderzoek naar de oud-profvoetballer worden ingesteld.

"Bij ernstige delicten nemen we altijd contact op met politie", zegt Van Aller. "Als de politie onderzoek doet, dan stoppen wij in de meeste gevallen even."

Ajax maakte zondagavond bekend dat de samenwerking met Overmars per direct is beëindigd. Volgens de landskampioen heeft hij gedurende een langere periode grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega's gestuurd.

Bij de KNVB zijn in het vorige kalenderjaar tachtig meldingen over grensoverschrijdend gedrag in het gehele voetbal binnengekomen. Volgens een woordvoerder van de voetbalbond ging het vaak om verbale intimidatie, pestgedrag, machtsmisbruik en seksuele intimidatie.