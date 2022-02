Na het abrupte vertrek van Marc Overmars bij Ajax wordt steeds meer duidelijk over het wangedrag van de directeur voetbalzaken, die tegenover meerdere vrouwen grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond. Dit is wat we nu weten over de zaak.

De 48-jarige Overmars stuurde gedurende een langere periode grensoverschrijdende berichten naar meerdere vrouwelijke collega's. In een verklaring, die Ajax zondag vlak voor middernacht de wereld instuurde, zegt de oud-voetballer dat hij zich van geen kwaad bewust was, maar zich nu "kapot schaamt". Overmars besloot na gesprekken met de raad van commissarissen en algemeen directeur Edwin van der Sar op te stappen.

De meldingen over Overmars kwamen binnen nadat Van der Sar op 25 januari een mail had gestuurd naar alle medewerkers, al schrijven verschillende media dat de Ajax-leiding al langer op de hoogte moet zijn geweest van Overmars' wangedrag. Van der Sar schreef in de mail, die hij stuurde naar aanleiding van het schandaal rondom The voice of Holland, dat Ajax twee vertrouwenspersonen heeft bij wie mensen terechtkunnen om melding te maken van eventueel grensoverschrijdend gedrag. Ook verwees hij naar een externe vertrouwenspersoon.

Dankzij Het Parool, NRC en het AD krijgen we een beter beeld van het wangedrag van de de laatste jaren zo bejubelde Overmars. NRC schrijft op basis van gesprekken met elf vrouwelijke Ajax-medewerkers dat Overmars ongepaste opmerkingen maakte en zich regelmatig opdrong bij vrouwen. De directeur stuurde onder meer foto's van zijn geslachtsdeel. Sommige collega's noemden hem "geilneef" of "vieze oom".

Bij een videoconferentie met personeelsleden van Ajax bleek dat het gedrag van Overmars vermoedelijk verder ging dan alleen het versturen van seksueel getinte foto's en berichten. Overmars is niet alleen een grens overgegaan, maar de grens was niet eens meer in zicht, zo meldde commercieel directeur Menno Geelen van Ajax tegenover Studio Voetbal.

Uit de verklaringen van verschillende vrouwen blijkt dat Overmars jarenlang zijn gang kon gaan door de cultuur op de werkvloer bij Ajax. Volgens de vrouwen met wie NRC sprak, is bij Ajax sprake van een "haantjescultuur" en een "apenrots", waarbij "seksueel wangedrag kan gedijen" en machtsmisbruik niet bespreekbaar is. De algehele conclusie is dat de clubleiding op de hoogte moet zijn geweest van de wanpraktijken.

Algemeen directeur Edwin van der Sar en Marc Overmars (rechts). Algemeen directeur Edwin van der Sar en Marc Overmars (rechts). Foto: Getty Images

Onder anderen Van der Sar heeft volgens het AD moeten weten dat er vergeefs is geklaagd over zijn collega en voormalige ploeggenoot. De algemeen directeur ontkent dat stellig. "Vanuit mijn rol voel ik me verantwoordelijk om de collega's te helpen. Een veilig werkklimaat is heel belangrijk, voor iedereen bij Ajax", zei Van der Sar in de eerste persverklaring. Hij overweegt daarom ook niet om zelf op te stappen.

Een week later bleek dat Van der Sar de eerste signalen over het gedrag van Overmars in elk geval al had gekregen enkele dagen voordat het contract van Overmars formeel werd verlengd. Dat laatste gebeurde op een aandeelhoudersvergadering op 28 januari, drie dagen na de interne mail van Van der Sar met de oproep om eventuele misstanden te melden. In december had Ajax al bekendgemaakt dat Overmars tot 2027 zou bijtekenen. Van der Sar en de raad van commissarissen van Ajax hebben nog niet uitgelegd waarom de contractverlenging van Overmars niet is uitgesteld of geannuleerd toen de eerste berichten over zijn wangedrag hen bereikten.

Voor zover bekend is er (nog) geen aangifte gedaan tegen Overmars. Zeker is wel dat Ajax melding gaat maken bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR), dat een tuchtprocedure kan starten tegen de ex-directeur. Overigens is dit een normale gang van zaken: clubs in het betaalde voetbal hebben een meldplicht als het gaat om signalen van grensoverschrijdend gedrag. Vanuit een melding volgt een onafhankelijk onderzoek door het ISR, dat ervoor kan kiezen om een sanctie op te leggen. Overmars riskeert dan onder meer een schorsing.

Het is nog niet bekend of deze zaak verdere gevolgen zal hebben voor Ajax. Hoofdsponsor Ziggo zegt de ontwikkelingen nauwlettend te volgen. "We kunnen er nu nog niet op vooruitlopen wat het betekent voor ons partnership". ABN AMRO zegt de samenwerking met Ajax gewoon in stand te houden. SV Epe besloot het eigen jaarlijkse voetbaltoernooi tijdens Pasen niet meer naar Overmars te vernoemen.

De KNVB roept slachtoffers ertoe op zich te melden als ze het slachtoffer zijn geworden van grensoverschrijdend gedrag. De voetbalbond zegt daarnaast in een reactie op de gebeurtenissen in Amsterdam dat clubs in het betaalde voetbal sinds twee jaar een veilig sportklimaat moeten garanderen als onderdeel van de licentie-eisen. De voetbalbond verwijst ook naar de bovengenoemde meldplicht.