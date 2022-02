Mousa Dembélé heeft dinsdag een punt achter zijn loopbaan gezet. De voormalige middenvelder van onder meer Willem II, AZ en Tottenham Hotspur beschikte over een aflopend contract bij het Chinese Guangzhou City FC.

Belgische media meldden dinsdagochtend dat Dembélé stopt en dat werd bevestigd door zijn voormalige club Tottenham, dat op Twitter een video plaatste om hem te eren. "Een speciaal talent. Gefeliciteerd met je geweldige carrière, Mousa. Geniet van je pensioen."

Dembélé speelde sinds januari 2019 voor Guangzhou, dat hem overnam van Tottenham. De Belg speelde 47 officiële wedstrijden voor de Chinese topclub en scoorde één keer. Hij kon zijn contract naar verluidt verlengen, maar besloot te stoppen.

De loopbaan van Dembélé begon in 2004 bij Germinal Beerschot, maar hij werd al snel opgepikt door Willem II. Na één seizoen in Tilburg dwong hij een transfer af naar AZ, waarmee hij in 2009 kampioen werd en de Johan Cruijff Schaal won. Na 148 wedstrijden voor AZ koos Dembélé in 2010 voor Fulham, om twee jaar later de overstap naar Tottenham te maken.

Bij de 'Spurs' bracht hij het grootste gedeelte van zijn loopbaan door. Dembélé beschikte bijna elk seizoen over een basisplaats, maar werd ook geteisterd door blessureleed. Na een eerste seizoenshelft waarin de aanvallende middenvelder door een enkelblessure veel wedstrijden miste, maakte hij in januari 2019 een transfer naar China.

Dembélé kwam in zijn loopbaan tot 82 interlands voor België en speelde wedstrijden op de WK's van 2014 en 2018. Hij heeft slechts één duel op het EK achter zijn naam staan; in 2016 deed hij mee in de groepswedstrijd tegen Ierland.