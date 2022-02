Christian Eriksen wist twee dagen na zijn hartstilstand al dat hij zou terugkeren als profvoetballer. De Deen, die op het EK van vorig jaar zomer een hartstilstand kreeg, begon eind januari aan een nieuw avontuur bij Brentford.

De 29-jarige Eriksen zakte op 12 juni vorig jaar in elkaar tijdens het EK-duel van Denemarken met Finland. "Op weg naar het ziekenhuis zei ik tegen Sabrina (Kvist, de vriendin van Eriksen, red.) dat ik mijn voetbalschoenen net zo goed hier kon laten. Ik veranderde twee dagen later van mening", zegt Eriksen maandag op de website van Brentford.

"Ik besefte later wat er precies met mij is gebeurd. Toen begonnen alle tests en kwamen daarvan de resultaten binnen. Daarna werden allemaal vragen gesteld. Kan ik dit? Kan ik dat? Vervolgens ging het op een zodanige manier dat als ik tests kon doen met een arts, ik ook weer kon gaan voetballen."

Bij een operatie kreeg de oud-Ajacied een inwendige defibrillator (ICD) - daardoor mocht hij niet meer in Italië voetballen en vertrok hij bij Internationale - maar verder mankeerde Eriksen niets. "Er waren veel tests om te zien hoe het hart reageerde op fysieke training en daar kwam gelukkig niets uit. Alles was goed."

Christian Eriksen werd eind januari gepresenteerd bij Brentford. Christian Eriksen werd eind januari gepresenteerd bij Brentford. Foto: @Brentfordfc

Eriksen ziet geen belemmering in spelen met ICD

Eriksen zal dus, net als bijvoorbeeld oud-ploeggenoot Daley Blind, met een inwendige defibrillator gaan spelen. De technische middenvelder vindt dat geen belemmering. "Zelfs met een ICD zijn er geen beperkingen. Je kunt een marathon lopen, diepzeeduiken of wat dan ook."

"Mijn doel is om weer gezien te worden als voetballer. De artsen hebben groen licht gegeven zodat ik weer de voetballer Christian kan zijn. Natuurlijk zal ik het altijd met me meedragen en zal iedereen eraan terugdenken. Maar het is nu tijd om nieuwe herinneringen te maken en vooruit te kijken."

Het is nog niet duidelijk wanneer Eriksen weer zijn echte rentree op het veld kan gaan maken. De rechtspoot werkt momenteel hard om weer fit te kunnen worden. Brentford, de huidige nummer veertien van de Premier League, speelt woensdag tegen Manchester City.

