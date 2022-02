SV Epe heeft besloten het eigen jaarlijkse voetbaltoernooi tijdens Pasen niet meer naar Marc Overmars te vernoemen. Dat doet de amateurclub vanwege het grensoverschrijdend gedrag van de oud-voetballer als directeur voetbalzaken bij Ajax. Ook gaat om die reden de komende editie van het voetbaltoernooi in Epe niet door.

"Wij zijn als club geschrokken van de berichtgeving rond het grensoverschrijdend gedrag van Marc Overmars. Ons medeleven gaat uit naar de slachtoffers van deze ingrijpende gebeurtenissen", schrijft SV Epe maandagavond in een verklaring.

"Het bestuur van SV Epe heeft in het licht van deze ontwikkelingen besloten het Marc Overmars Paastoernooi 2022 niet te laten doorgaan. Zijn naam zal ook in de toekomst niet langer aan het internationale paastoernooi verbonden zijn. Zijn gedragingen passen niet bij de normen en waarden die de club uitdraagt."

Overmars, die in de jeugd als voetballer actief was bij SV Epe, werd zondag ontslagen als directeur voetbalzaken bij Ajax nadat aan het licht was gekomen dat hij zich schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag jegens vrouwelijke collega's.

Sinds de zomer van 2012 was Overmars directeur voetbalzaken bij Ajax. Eind vorig jaar verlengde hij zijn contract bij de Amsterdamse club nog tot medio 2026. Het is nog niet bekend wie zijn taken gaat overnemen.