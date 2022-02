Tonny Vilhena heeft maandag zijn eerste doelpunt als speler van Espanyol gemaakt. De treffer van de oud-Feyenoorder bleek echter niets waard, want de club uit Barcelona ging met 2-1 ten onder bij Athletic Club.

Vilhena opende al in de derde minuut de score door van dichtbij in de kruising te schieten. Enkele minuten later was het echter alweer gelijk door Oihan Sancet en in de zestiende minuut zorgde Iñigo Martínez voor 2-1.

Het was voor Vilhena zijn tweede wedstrijd als speler van Espanyol, dat hem tijdens de winterse transferperiode op huurbasis overnam van FC Krasnodar. In het huurcontract is een optie tot koop opgenomen.

De 27-jarige Vilhena speelde sinds de zomer van 2019 in Rusland. De jaren daarvoor kwam de vijftienvoudig Oranje-international uit voor Feyenoord, de club waar hij zijn profdebuut maakte.

Na 23 wedstrijden bezet Espanyol, dat dit kalenderjaar nog niet won, de dertiende plaats in de Spaanse competitie. Het gat naar de degradatieplaatsen in La Liga is met negen punten aanzienlijk.

