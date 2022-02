Het grensoverschrijdend gedrag van de zondag opgestapte directeur Marc Overmars was al veel langer bekend bij Ajax, schrijven NRC en het AD maandag. Beide media baseren zich op gesprekken met (oud-)medewerkers, die vertellen dat de kwestie nooit bespreekbaar was bij de Amsterdamse club.

NRC deed naar aanleiding van een tip sinds december onderzoek naar het gedrag van Overmars en sprak met elf (oud-)medewerkers, waarbij WhatsApp-berichten werden ingezien en aanvullende en ondersteunende bronnen werden geraadpleegd.

Volgens de anonieme personeelsleden stond de directeur bij Ajax al jaren bekend om zijn omgang met vrouwen en werd hij "geilneef" genoemd. Drie vrouwen vertellen daarbij dat hij zich aan hen opdrong.

Uit het onderzoek komt naar voren dat Overmars vaak contact zou hebben gezocht met vrouwelijke collega's en dat hij na een ogenschijnlijk onschuldig begin snel dwingender werd. Hij schroomde daarbij niet om foto's van zijn geslachtsdeel te sturen, een handeling waarover Het Parool eerder op de dag al berichtte.

Volgens de vrouwen met wie NRC sprak, is bij Ajax sprake van een "haantjescultuur" en een "apenrots", waarbij "seksueel wangedrag kan gedijen" en machtsmisbruik niet bespreekbaar is. Een enkeling die het wél wilde aankaarten, zou geen gehoor hebben gevonden.

Marc Overmars vormde bij Ajax jaren een duo met algemeen directeur Edwin van der Sar.

Van der Sar zou niets met meldingen hebben gedaan

De berichtgeving van NRC sluit aan op een artikel dat het AD iets eerder op de avond publiceerde. Het dagblad baseert zich op enkele oud-werkneemsters, die eveneens stellen dat het grensoverschrijdend gedrag van "vieze oom" Overmars al jaren bekend was bij Ajax.

Volgens hen kan het gedrag van Overmars de rest van de clubleiding onmogelijk zijn ontgaan. Algemeen directeur Edwin van der Sar zou ervan op de hoogte zijn geweest dat meerdere vrouwen zich vergeefs beklaagden, al ontkent hij volgens het AD stellig dat hij daarvan wist.

Zondagavond maakte Ajax bekend dat Overmars na 9,5 jaar per direct is vertrokken als directeur voetbalzaken wegens "het gedurende een langere periode versturen van grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega's", zonder daarbij in detail te treden.

De oud-topspeler zelf meldde in de verklaring dat hij lange tijd niet inzag dat hij met zijn gedrag grenzen overschreed, tot hij er vorige week intern mee werd geconfronteerd.