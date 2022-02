FC Volendam heeft maandag punten verspeeld in de Keuken Kampioen Divisie. De koploper kwam niet verder dan een 1-1-gelijkspel bij Roda JC. Nummer drie Jong Ajax rekende thuis af met Jong PSV: 2-0.

Volendam ging in Limburg lang aan de leiding door een vroege goal van Achraf Douiri, die op aangeven van Robert Mühren scoorde. In de tweede helft kwam Roda dankzij oud-Feyenoorder Dylan Vente langszij.

Door de misstap heeft het Volendam van coach Wim Jonk nu een voorsprong van vijf punten op nummer twee FC Emmen. De Drenten hebben nog een wedstrijd tegoed en kunnen dus op twee punten van de koploper komen.

Jong Ajax, dat zeven punten toegeeft op Volendam, versloeg Jong PSV door penalty's van Naci Ünüvar en Sontje Hansen. Bij de Amsterdammers deden eerste elftalspelers Mohammed Kudus en Mohamed Daramy mee.

Nummer vijf FC Eindhoven was snel klaar met Excelsior, want binnen een kwartier was het al 3-0 door goals van Joey Sleegers, Charles-Andreas Brym en Valentino Vermeulen. Na een tegentreffer van Marouan Azarkan verzorgde Sleegers het slotakkoord.

Het onderonsje tussen laagvliegers Jong FC Utrecht en Helmond Sport eindigde in 3-2. De bezoekers kwamen twee keer terug van een achterstand, maar hadden geen antwoord meer op een doelpunt van Ayman Sellouf, die vlak voor tijd raak schoot uit een strafschop.

