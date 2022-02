Sportkledinggigant Nike heeft maandag een punt gezet achter het sponsorcontract met Manchester United-aanvaller Mason Greenwood. De twintigjarige Engelsman werd onlangs gearresteerd op verdenking van verkrachting.

Greenwood werd woensdag op borgtocht vrijgelaten, maar het onderzoek naar hem loopt nog altijd. Hij werd aanvankelijk gearresteerd en in hechtenis genomen op verdenking van verkrachting en mishandeling.

Later kwamen daar ook nog de beschuldigingen van seksuele agressie en doodsbedreigingen bij. Zijn vriendin deelde via Instagram foto's van blauwe plekken en verwondingen op haar lichaam. De verwondingen zouden door Greenwood zijn toegebracht.

De vrouw publiceerde ook een opgenomen spraakbericht, waarin te horen is dat Greenwood haar min of meer dwingt tot seks. Manchester United ondernam al stappen door de aanvaller te schorsen.

Greenwood genoot zijn jeugdopleiding op Old Trafford en maakte in 2019 zijn debuut in de hoofdmacht. Zijn huidige contract loopt nog tot medio 2025. Hij speelde in september 2020 zijn eerste en tot dusver enige interland voor Engeland.

Dat debuut ging niet ongemerkt voorbij, want enkele dagen later overtrad hij de coronaregels door samen met Phil Foden in Reykjavik enkele vrouwen mee te nemen naar een hotelkamer. Bondscoach Gareth Southgate stuurde de twee jonge internationals daarop terug naar huis.