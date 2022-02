PSV-trainer Roger Schmidt verwacht dat zijn spelers het TOTO KNVB Beker-duel van dinsdag met NAC Breda aangrijpen om zich te revancheren voor de competitienederlaag tegen AZ (1-2) van zaterdag. De Eindhovenaren zagen de achterstand in de competitie op Ajax zondag verder oplopen, waardoor de beker nog meer van belang is geworden.

"We hebben de wedstrijd van afgelopen weekend geëvalueerd en zijn natuurlijk tot de conclusie gekomen dat er een hoop dingen beter moeten", zei Schmidt maandag op een persconferentie. De Duitser, die na dit seizoen vertrekt bij PSV, is blij dat zijn ploeg al snel een kans op revanche krijgt.

"We hoeven ons niet te verschuilen achter het feit dat we in een druk programma zijn beland. Ik zie het als een mooie kans om ons drie dagen na de nederlaag tegen AZ direct te revancheren. We zijn erop gebrand een positieve reactie te tonen."

Schmidt waakt wel voor onderschatting tegen NAC. "Wedstrijden in het bekertoernooi zijn vaak totaal verschillend van competitieduels. NAC zal morgen alles of niets spelen. Zij hebben niets te verliezen. Het is aan ons om hen niet te onderschatten en door te stoten naar de halve finale van het bekertoernooi. Dan komen we vanzelf steeds dichter bij het winnen van de beker."

De PSV-trainer weet wat er beter moet ten opzichte van de wedstrijd tegen AZ. "We moeten de mouwen opstropen en vechten voor wat we waard zijn. Het creëren van kansen liet de vorige wedstrijd te wensen over. Daarnaast zullen we beter op onze hoede moeten zijn voor eventuele tegenaanvallen."

PSV en NAC trappen dinsdag om 19.00 uur in het Philips Stadion af voor de eerste kwartfinale van de KNVB-beker. Woensdag worden RKC Waalwijk-AZ en AJax-Vitesse gespeeld en donderdag strijden NEC en Go Ahead Eagles om de laatste plek in de halve finales.

