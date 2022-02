De zondag opgestapte Ajax-directeur Marc Overmars zou onder meer foto's van zijn geslachtsdeel naar een medewerkster van de club hebben gestuurd. Dat wordt maandag geschreven door Het Parool, dat zich baseert op ingewijden.

Overmars zou 'stalkingachtig' gedrag hebben vertoond jegens de vrouw. De voormalige bestuurder van Ajax heeft Het Parool via een woordvoerder van de club laten weten dat hij niet wil reageren op de beschuldigingen.

De krant schrijft verder dat het grensoverschrijdend gedrag van Overmars aan het licht kwam nadat algemeen directeur Edwin van der Sar op 25 januari een e-mail rondstuurde aan het personeel van Ajax.

De medewerkers werden daarin geattendeerd op de aanwezigheid van twee vertrouwenspersonen. De mail van Van der Sar zou zou zijn ingegeven door onder meer de misstanden bij het RTL-programma The voice of Holland.

Marc Overmars vormde bij Ajax jaren een duo met algemeen directeur Edwin van der Sar. Marc Overmars vormde bij Ajax jaren een duo met algemeen directeur Edwin van der Sar. Foto: Getty Images

Overmars zei zich niet bewust te zijn van zijn gedrag

Zondagavond kwam het nieuws naar buiten dat Overmars per direct vertrok als directeur voetbalzaken van Ajax wegens het over een langere periode versturen van grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega's.

"Helaas realiseerde ik me niet goed dat ik hiermee grenzen heb overschreden, maar dat werd me deze dagen wel duidelijk", zei hij er bij de bekendmaking van het nieuws onder meer over. "Daardoor voelde ik opeens een enorme druk."

De KNVB reageerde maandag geschrokken op het nieuws en riep slachtoffers op zich te melden. De voetbalbond wijst op het feit dat clubs in het betaald voetbal sinds twee jaar een veilig sportklimaat moeten garanderen als onderdeel van de licentie-eisen.

Overmars was sinds de zomer van 2012 directeur voetbalzaken bij Ajax. Eind vorig jaar verlengde hij zijn contract in de Johan Cruijff ArenA tot medio 2026. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt.