Joost van Aken keert na ruim 4,5 jaar terug bij sc Heerenveen. De Friezen hebben de transfervrije 27-jarige verdediger tot het einde van het seizoen vastgelegd.

Van Aken kwam op zestienjarige leeftijd naar Heerenveen en maakte in het seizoen 2013/2014 zijn debuut in het betaald voetbal. Hij kwam in vier seizoenen tot 94 officiële wedstrijden voor de Friezen. Daarin scoorde hij vier keer.

In de zomer van 2017 maakte Van Aken de overstap naar Sheffield Wednesday. Bij de Engelse club werd hij geen vaste waarde. In het seizoen 2019/2020 werd hij verhuurd aan het Duitse VfL Osnabrück. Het afgelopen half jaar stond hij onder contract bij Zulte Waregem, maar voor de Belgen speelde hij mede door blessures slechts één duel.

Van Aken is blij met zijn terugkeer bij Heerenveen. "Het geeft een heel speciaal gevoel om terug te keren. Ik hoop de selectie met mijn ervaring en spel een impuls te geven en zelf tot zoveel mogelijk speelminuten te komen. Ik kijk er heel erg naar uit om het mooie shirt weer te dragen."

Volgens technisch manager Ferry de Haan blijft Van Aken wellicht langer bij Heerenveen. "Helaas heeft hij fysieke tegenslag gekend. Het komende half jaar gaan we kijken of hij zijn oude niveau weer kan halen. Een langer verblijf is dan zeker een optie."

Heerenveen is bezig aan slechte serie

Heerenveen presteert momenteel dramatisch. De laatste vijf wedstrijden - het bekerduel met Go Ahead Eagles meegerekend - werden verloren zonder een doelpunt te maken.

Twee weken geleden werd trainer Johnny Jansen na de vierde opeenvolgende nederlaag ontslagen bij de huidige nummer elf van de Eredivisie. Onder interim-coach Ole Tobiasen werd zaterdag met 2-0 van Fortuna Sittard verloren.

In de hoop op een ommekeer werden deze winter naast Van Aken ook middenvelders Thom Haye en Anas Tahiri en aanvallers Sydney van Hooijdonk en Amin Sarr aangetrokken. Daar stond het vertrek van onder anderen Henk en Joey Veerman tegenover.