Noa Lang wordt niet geschorst als gevolg van de rode kaart die hij zondag kreeg in de competitiewedstrijd van zijn werkgever Club Brugge tegen KAA Gent (1-2). De Belgische tuchtcommissie heeft de kaart van de 22-jarige Nederlander geseponeerd.

In de blessuretijd van het thuisduel kreeg Lang een directe rode kaart, nadat hij had geprotesteerd bij scheidsrechter Nicolas Laforge. Die had net Langs ploeggenoot Éder Balanta diens tweede gele kaart gegeven voor een elleboogstoot.

Lang zou tijdens zijn protest de hand van Laforge hebben aangeraakt, waarna de scheidsrechter de aanvaller meteen een rode kaart voorhield. Een gefrustreerde en verbouwereerde Lang begreep niets van die beslissing en schreeuwde meerdere keren dat hij niks had gedaan. Zonder Lang en Balanta slaagde Club Brugge er niet meer in de nederlaag af te wenden.

Club Brugge-trainer Alfred Schreuder sprak na afloop van de wedstrijd woedend zijn verbijstering uit over de rode kaart voor Lang. "De verklaring van de scheidsrechter sloeg nergens op. Hij zei dat Noa hem aanraakte en de kaart wilde afpakken. Maar iedereen kan op de beelden zien dat hij niks gedaan heeft."

De Belgische tuchtcommissie onderzocht het incident en kwam tot de conclusie dat Lang al genoeg was gestraft door de uitsluiting en dat hij geen schorsing krijgt. De Oranje-international kan daarom zondag gewoon in actie komen voor Club Brugge in het thuisduel met Charleroi.

Voor Lang was het al de tweede rode kaart van het seizoen. Eind december kreeg hij in de derby tegen Cercle Brugge twee keer geel. Dat kwam hem toen op één wedstrijd schorsing te staan.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om te bekijken waarvoor Lang rood kreeg.

