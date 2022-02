De KNVB is geschrokken door de gebeurtenissen bij Ajax, waar directeur voetbalzaken Marc Overmars ontslag heeft genomen vanwege grensoverschrijdend gedrag tegenover vrouwelijke collega's. De voetbalbond roept slachtoffers op zich te melden en wijst op het feit dat clubs in het betaald voetbal sinds twee jaar een veilig sportklimaat moeten garanderen als onderdeel van de licentie-eisen.

"We zijn geschrokken van de berichtgeving bij Ajax en leven mee met de slachtoffers", schrijft de KNVB maandag in een verklaring. "Als grootste sportbond van Nederland zijn wij ons ervan bewust dat machtsrelaties helaas ook in de sportwereld een rol op de werkvloer kunnen spelen."

De 48-jarige Overmars heeft "gedurende een lange periode" grensoverschrijdende berichten aan vrouwelijke collega's gestuurd. Hij werd vorige week op de hoogte gesteld van de meldingen over zijn wangedrag en besloot uiteindelijk op te stappen.

"Tegen alle slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag willen we zeggen: 'Meld je alsjeblieft, hoe moeilijk het ook is.' Het kan anoniem, bij de vertrouwenspersoon van je club, van de KNVB of bij het Centrum Veilige Sport", aldus de KNVB.

Iedere profclub moet vertrouwenscontactpersoon hebben

Volgens de KNVB is iedere profclub verplicht om een gecertificeerde vertrouwenscontactpersoon aan te stellen. De voetbalbond krijgt hulp van gespecialiseerde bureaus en laat verder weten dat er vorige maand nog overleg heeft plaatsgevonden met de vertrouwenscontactpersonen van alle clubs in het betaald voetbal.

Na een melding volgt een onafhankelijk onderzoek door het Instituut voor de Sportrechtspraak, waarbij alle grote sportbonden zijn aangesloten.

In navolging van de KNVB laat ook de Eredivisie CV weten geschokt te zijn door de berichtgeving over grensoverschrijdend gedrag bij Ajax. "Een veilige werkomgeving is voor iedereen belangrijk", meldt de overkoepelende organisatie van de beste achttien profclubs van Nederland. "In het voetbal, maar ook daarbuiten. Wij wensen alle slachtoffers heel veel sterkte."