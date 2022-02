De KNVB is geschrokken door de gebeurtenissen bij Ajax, waar directeur voetbalzaken Marc Overmars ontslag heeft genomen vanwege grensoverschrijdend gedrag tegenover vrouwelijke collega's. De voetbalbond roept slachtoffers op zich te melden.

"We zijn geschrokken van de berichtgeving bij Ajax en leven mee met de slachtoffers", schrijft de KNVB maandag in een verklaring. "Als grootste sportbond van Nederland zijn wij ons ervan bewust dat helaas ook in de sportwereld machtsrelaties een rol kunnen spelen op de werkvloer."

De 48-jarige Overmars heeft "gedurende een lange periode" grensoverschrijdende berichten aan vrouwelijke collega's gestuurd. Hij werd vorige week op de hoogte gesteld van de meldingen over zijn wangedrag en besloot uiteindelijk op te stappen.

De KNVB benadrukt dat het garanderen van een veilig sportklimaat sinds twee jaar onderdeel is van de licentie-eisen en dat clubs een meldplicht hebben als het gaat om grensoverschrijdend gedrag.

"Tegen alle slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag willen we zeggen: meld je alsjeblieft, hoe moeilijk het ook is. Het kan anoniem, bij de vertrouwenspersoon van je club, van de KNVB of bij het Centrum Veilige Sport", aldus de KNVB.

Overmars was sinds 2012 directeur bij Ajax, dat zijn contract eind vorig jaar nog verlengde tot medio 2026. Het is nog niet duidelijk wie zijn taken de komende tijd overneemt.