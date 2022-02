Heracles Almelo laat de tribunes in het stadion Erve Asito uit voorzorg verstevigen. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat de betonnen tribune-elementen in het stadion weliswaar in orde zijn, maar in "de meest extreme gevallen" niet aan de hedendaagse normen voldoen.

Het onderzoek in Almelo werd uitgevoerd door ingenieursbureau Royal HaskoningDHV, dat ook onderzoek deed naar het stadion van NEC. Daar stortte in oktober een deel van het uitvak in bij de wedstrijd tegen Vitesse.

Op basis van de adviezen van Royal HaskoningDHV laat Heracles de tribune komende zomer verstevigen. Tot die tijd gelden er extra maatregelen om te voorkomen dat teveel toeschouwers bij elkaar komen.

"De veiligheid van onze supporters heeft de hoogste prioriteit", zegt algemeen directeur Rob Toussaint. "Wij willen de tribunes gebruiken om samen te kunnen springen, juichen en feest te vieren. Dat betekent dat extra versterkingen aan de onderzijde gewenst zijn."

Heracles-supporters mogen tot verstevigingen niet staan op tribune

Het gaat om de onderste ring van Erve Asito, met uitzondering van de hoofdtribune. Tot de verstevigingen in de zomer zijn gerealiseerd, mogen de staanplaatsen alleen als zitplek worden gebruikt. Toussaint: "We vragen ieders begrip voor deze situatie. Door ons samen aan de maatregelen te houden, kunnen we het stadion verantwoord blijven gebruiken."

Burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo zegt in de verklaring van Heracles dat het "cruciaal" is dat de toeschouwers allemaal op hun stoel blijven zitten. Vanwege de coronamaatregelen kunnen de profclubs voorlopig slechts één derde van de capaciteit van hun stadions gebruiken.

Het incident in Nijmegen was voor Heracles aanleiding om het onderzoek te starten. Bij NEC later deze week bij het duel in de kwartfinale van de KNVB-beker met Go Ahead Eagles voor het eerst weer toeschouwers toe. In De Goffert zijn inmiddels veiligheidsmaatregelen getroffen.