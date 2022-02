Engeland, Wales, Schotland, Noord-Ierland en Ierland gaan zich gezamenlijk kandidaat stellen voor de organisatie van het EK voetbal van 2028. De vijf bonden waren in eerste instantie van plan om voor het WK van 2030 te gaan.

Na een haalbaarheidsonderzoek hebben ze besloten hun aandacht te verleggen naar het EK van twee jaar eerder.

"Het onderzoek bevatte een analyse van de economische impact, het politieke voetballandschap en de kosten die het organiseren van een groot voetbaltoernooi met zich meebrengt", schrijven de vijf bonden in een verklaring. "Uiteindelijk hebben we besloten om ons te concentreren op EURO 2028, het op twee na grootste sportevenement ter wereld."

Engeland huisvestte afgelopen jaar in Londen al het slot van het EK, dat verspreid over heel Europa werd gespeeld. De halve finales en de finale vonden op Wembley plaats. Engeland verloor de EK-finale na penalty's van Italië.

Over twee jaar vindt het EK 2024 in Duitsland plaats. Engeland organiseerde de Europese eindronde in 1996 al eens alleen en is dit jaar ook gastheer van het EK voor vrouwen.

Gastheer EK wordt in september volgend jaar aangewezen

"Aan het organiseren van een EK zijn minder kosten verbonden dan aan de organisatie van een WK en de inkomsten zijn vergelijkbaar", staat in de verklaring van de bonden. "We denken dat het Verenigd Koninkrijk en Ierland de UEFA en het Europese voetbal iets bijzonders kunnen geven in 2028: een compacte en unieke samenwerking tussen vijf landen."

Tot en met maart kunnen landen formeel de intentie uitspreken om een bid naar de organisatierechten in te dienen bij de UEFA. Het Verenigd Koninkrijk en Ierland zijn de eerste landen die dat nu gedaan hebben. In september 2023 wordt de gastheer aangewezen.