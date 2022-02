Bayern München moet het de komende weken zonder Manuel Neuer stellen. De doelman onderging zondag een operatie aan zijn knie.

Bayern spreekt op zijn website over een afwezigheid van "enkele weken". Duitse media melden dat de 35-jarige keeper zes weken uit de roulatie is.

Daardoor mist Neuer de duels met Red Bull Salzburg in de achtste finales van de Champions League op 16 februari en 8 maart. Bij de eventuele kwartfinales in april is hij normaal gesproken weer inzetbaar.

Neuer speelde zaterdag nog mee in de met 3-2 gewonnen topper tegen RB Leipzig. Daarmee boekte de oud-doelman van Schalke 04 zijn 310e zege in de Bundesliga, waarmee hij het record van Oliver Kahn evenaarde.

Doordat Borussia Dortmund zondag met liefst 2-5 van Bayer Leverkusen verloor, gaat Bayern met negen punten voorsprong op kop in de Bundesliga.

Bayern heeft met Ulreich ervaren stand-in

Met Sven Ulreich heeft Bayern een ervaren vervanger achter de hand. De 33-jarige Duitser is al sinds 2015 de stand-in van Neuer.

Sinds het seizoen 2011/2012 is Neuer eerste keus bij Bayern. Hij speelde ruim driehonderd duels voor de Duitse topclub, werd negen keer landskampioen en won tweemaal de Champions League.

Neuer heeft 108 interlands voor Duitsland achter zijn naam staan en werd in 2014 wereldkampioen in Brazilië.

