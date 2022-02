Na moeizame beginjaren groeide hij uit tot de strateeg achter de recente successen van Ajax, maar kort voor middernacht viel Marc Overmars (48) keihard van zijn voetstuk. De directeur voetbalzaken bleek over langere periode grensoverschrijdende berichten te hebben verstuurd naar vrouwelijke medewerkers en vertrekt door de achterdeur. Een profiel.

Dankzij zijn buikschuiver op het kletsnatte veld van Juventus na een sensationele zege van Ajax in de kwartfinales van de Champions League werd Marc Overmars in 2019 als bestuurder definitief in de harten gesloten van de Ajax-fans.

De directeur voetbalzaken kreeg in zijn beginperiode behoorlijk wat kritiek, maar leidde Ajax de afgelopen jaren terug naar de Europese (sub)top. Een prestatie die veel kenners gezien de financiële verhoudingen in het Europese topvoetbal voor onmogelijk hielden.

De media-afdeling van Ajax pakte begin december dan ook uit met een triomfantelijk filmpje waarin Overmars bekendmaakte dat zijn contract tot medio 2026 verlengd was. De directeur werd in de media in verband gebracht met clubs als Newcastle United en FC Barcelona, maar bleef bij Ajax.

Overmars zit in het filmpje als een soort Ciske de Rat in een Amsterdamse kroeg. Zijn voicemail staat vol met denkbeeldige aanbiedingen vanuit Engeland, Spanje en Frankrijk. Dan klinkt de muziek van Johnny Jordaan: "In Mokum ben ik rijk en gelukkig tegelijk, geef mij maar Amsterdam." Oftewel, Overmars was gelukkig bij Ajax en de club was gelukkig met hem. En dat zou nog jaren zo blijven. Althans zo leek het.

De buikschuiver van Overmars op het natte veld van Juventus in 2019. De buikschuiver van Overmars op het natte veld van Juventus in 2019. Foto: Pro Shots

Overmars krijgt als tiener bijnaam 'Marc Netto'

Met 86 interlands voor Oranje en clubs als Ajax, Arsenal en FC Barcelona op zijn cv was Overmars een van de beste Nederlandse buitenspelers ooit, maar ook toen al schuilde er een technisch directeur in hem. Als tiener bij Willem II vroeg hij tijdens een contractonderhandeling al of het bedrag netto of bruto is. Ruim dertig jaar later luidt zijn bijnaam daardoor nog altijd 'Marc Netto'.

Nadat hij op 31-jarige leeftijd door een knieblessure stopte bij Barcelona, begon Overmars zijn carrière als voetbalbestuurder in de luwte als commissaris bij Go Ahead Eagles, de club waar hij ook zijn eerste stappen als profvoetballer zette. Later werd hij technisch directeur in Deventer.

In 2012 maakte Overmars de overstap naar Ajax, middenin de door Johan Cruijff geleide 'fluwelen revolutie'. Hij was aanvankelijk onderdeel van het zogenoemde 'technisch hart' waarin oud-topvoetballers de lijnen uitzetten binnen de club. Het opleiden van jonge talentvolle spelers tot toekomstige toppers stond centraal in het beleid.

Marc Overmars en Edwin van der Sar in november voorafgaand aan Borussia Dortmund-Ajax. Marc Overmars en Edwin van der Sar in november voorafgaand aan Borussia Dortmund-Ajax. Foto: Pro Shots

Overmars mag niet meer dan 7 miljoen uitgeven

Het waren de jaren dat Ajax seizoenen achtereen kampioen werd onder leiding van trainer Frank de Boer, maar na 2014 werd lange tijd geen prijs meer gepakt. Ondertussen werd de selectie van Ajax kwalitatief steeds minder. Overmars leek gevangen in het beleid van de club, die niet meer dan zeven miljoen wilde uitgeven aan een speler en vasthield aan een strak salarisplafond.

Het leidde tot miskopen van Overmars als Lerin Duarte van Heracles en Niki Zimling, terwijl topspelers als Chirstian Eriksen en Toby Alderweireld en Daley Blind vertrokken. Populair bij de kritische Ajax-achterban werd de directeur er niet van. Zijn soms stuntelige en media-optredens hielpen daar ook niet bij. Illustratief is een tv-interview in 2015 bij Kees Jansma, waarbij Overmars niet op de naam van Óscar Cardozo kan komen, de spits die Ajax op een lijst had staan.

Een jaar later noemt Overmars Hakim Ziyech een "fantastische speler". "Maar wij zullen hem niet halen, want dan kun je andere jongens afschrijven." Elf dagen later haalt hij Ziyech alsnog naar Ajax.

Marc Overmars met Hakim Ziyech. Marc Overmars met Hakim Ziyech. Foto: ANP

Succes komt nadat Overmars stopt met Cruijff-beleid

De kritiek verstomt nadat Overmars samen met algemeen directeur Edwin van der Sar - met wie hij een twee-eenheid vormt - het roer in 2018 rigoureus omgooit. De filosofie van Cruijff ("Ik heb nog nooit een zak geld een goal zien maken") werd overboord gegooid, al had dat pijnlijke gevolgen. 'Cultuurbewaker' Dennis Bergkamp, met wie Overmars succesvol samenspeelde bij Arsenal en Oranje, moest weg.

Het salarisplafond van 1 miljoen euro verdween uit de ArenA, evenals een maximale transfersom voor nieuwe spelers. Het hielp de geboren onderhandelaar een gelouterde speler als Dusan Tadic te halen en Daley Blind te verleiden tot een terugkeer. Later kwam ook Quincy Promes, terwijl Ajax alle records verbrak voor Sébastien Haller, die voor 22,5 miljoen euro over werd genomen van West Ham United.

Door het nieuwe beleid, met Overmars als architect van de selectie, overklaste Ajax de concurrentie met landstitels in 2019 en 2021. Maar bovenal keerde de club terug in de Europese top. In 2019 werd op een haar na de finale van de Champions League gehaald en dit seizoen sloot de club de groepsfase af met louter overwinningen.

Overmars op de tribune bij Ajax met zijn vrouw Chantal. Overmars op de tribune bij Ajax met zijn vrouw Chantal. Foto: Pro Shots

Overmars leek van onbesproken gedrag

Met zijn slimme handelsgeest was Overmars een boegbeeld voor de nieuwe Amsterdamse successen. Bovendien leek hij van onbesproken gedrag. In tegenstelling tot generatiegenoten die in goedverkochte biografieën een inkijkje gaven in hun roerige privéleven, leidde Overmars een kalm bestaan.

Hij is al sinds medio jaren negentig samen met Chantal, die in 1995 Miss Nederland werd. Het stel heeft twee zoons, die de handelsgeest van hun vader in de genen hebben en werkzaam zijn in de makelaardij.

Wanneer Ajax zondagavond bekendmaakt dat Overmars zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag, meldt hij in het persbericht: "Dit heeft ook grote impact op mijn privésituatie. Daarom verzoek ik iedereen mij en mijn gezin met rust te laten."

Het zijn de laatste woorden van Overmars als directeur voetbalzaken van Ajax, dat na tien jaar geen andere mogelijkheid ziet dan afscheid van hem te nemen. De club verwerpt zijn grensoverschrijdende gedrag maar schrijft ook: "Marc is waarschijnlijk de beste voetbaldirecteur die Ajax gehad heeft."