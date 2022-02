Trainer Xavi vindt dat FC Barcelona met beide benen op de grond moet blijven staan na de spectaculaire zege van FC Barcelona op Atlético Madrid. De Catalanen wonnen vooral dankzij een sterke eerste helft met 4-2 in Camp Nou.

"We hadden zo'n wedstrijd als deze nodig, een overwinning met goed spel tegen een geweldige tegenstander", zei Xavi. "We gingen mee in hun felheid en waren voetballend beter. Ik denk dat dit een keerpunt kan zijn."

Onder toeziend oog van ruim 70.000 aanwezigen leidde een swingend 'Barça' in Camp Nou halverwege al met 3-1. In de tweede helft maakte Dani Alves zijn eerste doelpunt sinds zijn terugkeer en bepaalde voormalig Barcelona-spits Luis Suárez de eindstand op 4-2.

"Het is een mooie overwinning, maar we moeten blijven werken. We moeten heel nederig zijn en kunnen nu niet verslappen", aldus Xavi, die met Barcelona de vierde plek van Atlético overnam dankzij de overwinning.

De twee nieuwelingen bij FC Barcelona. Foto: Getty Images

Xavi prijst nieuweling Traoré

Bij de ploeg van Xavi speelde Frenkie de Jong de volledige wedstrijd en maakten winteraanwinsten Adama Traoré en Pierre-Emerick Aubameyang hun eerste minuten. Vooral de van Wolverhampton Wanderers overgekomen Traoré kon rekenen op complimenten van zijn trainer.

"Adama is een geweldige aanwinst en hij maakte vandaag een geweldige indruk. Hij kan het verschil maken en ik weet zeker dat we nog veel plezier aan hem gaan beleven", zei Xavi over de aangever bij de tweede goal van de Catalanen.

Ook sprak Xavi over bankzitter Ousmane Dembélé, die door de supporters in Camp Nou werd uitgefloten. "Ik wil onze fans vragen daarmee op te houden. Ik wilde hem eigenlijk ook nog inbrengen, maar de rode kaart van Dani Alves schopte die plannen in de war."

Als nummer vier staat Barcelona nu weer op de positie die aan het einde van het seizoen recht geeft op deelname aan de groepsfase van de Champions League. De achterstand op koploper Real Madrid bedraagt maar liefst vijftien punten.

