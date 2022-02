Niet alleen in Nederland, maar ook buitenlandse media besteden maandag volop aandacht aan het vertrek van Marc Overmars bij Ajax. De directeur voetbalzaken bood zijn ontslag aan na het versturen van grensoverschrijdende appjes naar vrouwelijke collega's.

"Sportief leek het een perfect weekend voor Ajax, maar alle optimisme is weggeblazen door het bericht dat de club afstand neemt van Marc Overmars", schrijft het Belgische Sporza. "Niet alleen is dit een serieuze smet op het blazoen van de club, maar ook sportief is het een aderlating."

De 48-jarige Overmars besloot te vertrekken nadat er bij de club meerdere meldingen waren binnengekomen over wangedrag van de directeur. De Amsterdammers zeggen dat Overmars "gedurende een langere periode" grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega’s heeft gestuurd.

Het Nieuwsblad spreekt van een "bom bij Ajax" en het Spaanse AS noemt het een "schandaal". "Verbijstering in Amsterdam. De feiten werden met absolute geheimhouding behandeld, maar nu is er alsnog met drastische maatregelen ingegrepen. De teleurstelling en verdoving was nog het meest te voelen bij de woorden van zijn collega en vriend Edwin van der Sar", aldus AS.

Marc Overmars (links), hier met collega Edwin van der Sar, was sinds 2012 directeur voetbalzaken bij Ajax. Marc Overmars (links), hier met collega Edwin van der Sar, was sinds 2012 directeur voetbalzaken bij Ajax. Foto: Getty Images

'Ineens lijkt een nieuw Ajax-tijdperk aan te breken'

Algemeen directeur Van der Sar sprak van een "afschuwelijke situatie" door het wangedrag en vertrek van zijn voormalige ploeggenoot Overmars, die vooral de laatste jaren zeer succesvol was als directeur voetbalzaken in Amsterdam.

Mede door zijn aankoopbeleid wist Ajax in twee van de laatste drie seizoenen de dubbel te pakken. In 2019 werden de halve finales van de Champions League bereikt en de ploeg van trainer Erik ten Hag staat er momenteel weer goed voor: Ajax bezet de koppositie in de Eredivisie, zit nog in het bekertoernooi en bereikte met zes overwinningen uit zes wedstrijden de knock-outfase van de Champions League.

Volgens De Telegraaf luidt het vertrek van Marc Overmars het einde van een tijdperk bij Ajax in. "De impact van het vertrek van Overmars is groot, niet in het minst omdat hij zo’n nauwe relatie onderhield met succestrainer Erik ten Hag, van wie sowieso al werd gevreesd dat hij na dit seizoen zal vertrekken. Die kans lijkt nu alleen maar verder toegenomen. En daarmee lijkt zomaar ineens een nieuw Ajax-tijdperk aan te breken."