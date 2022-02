RKC-trainer Joseph Oosting hoeft niet bang te zijn voor plagerige opmerkingen van zijn zoon Thijs. De aanwinst van Willem II was zondag met twee goals de uitblinker in de met 3-1 gewonnen Brabantse derby tegen de ploeg van zijn vader.

"Ik was vooral bezig om de wedstrijd te winnen. Pas achteraf dacht ik: oh ja, ik heb tegen mijn vader gespeeld", reageerde Thijs Oosting bij ESPN. "Het is niet zo dat ik hem nu ga pesten. Dat heeft hij eerder bij mij ook niet gedaan."

Zaterdag was Oosting ook bij zijn ouders gaan eten, maar over de wedstrijd van zondag ging het nauwelijks. "We hebben het er weinig over gehad. Waar we het dan over hebben? Onder meer over mijn verhuizing, want die moet ook nog plaatsvinden."

De 21-jarige Oosting werd in de winterse transferperiode door Willem II overgenomen van AZ. Hij beleefde een droomstart voor zijn nieuwe club, door binnen een kwartier twee keer te scoren.

Daarmee legde de aanvaller de basis voor de eenvoudige thuiszege van de Tilburgers, die na tien nederlagen op rij waren afgegleden naar de degradatiezone. De drie punten tegen directe concurrent RKC geven de ploeg weer wat lucht. Willem II staat nu veertiende.

"Ik had niet het gevoel dat het crisis was, maar we wisten wel dat er iets moest gebeuren en er niet nog meer fout mag gaan", aldus Oosting. "Het was lekker dat ik meteen in de basis mocht beginnen."

