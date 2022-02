Senegal heeft zondag voor de eerste keer de Afrika Cup veroverd. Liverpool-aanvaller Sadio Mané zorgde in de strafschoppenreeks in de finale tegen Egypte voor de beslissing, nadat in 120 minuten niet was gescoord in de Kameroense hoofdstad Yaoundé.

Senegal kreeg al na zeven minuten de uitgelezen kans om op voorsprong te komen. De bal ging op de stip toen Saliou Ciss werd gevloerd door Mohamed Abdelmonem, maar Sadio Mané zag zijn strafschop gestopt worden door Gabaski.

Ook daarna bleef Senegal de gevaarlijkste ploeg, al creëerde het in de eerste helft geen grote kansen meer. Aan de andere kant was Mohamed Salah kort voor rust wel dicht bij de openingstreffer, maar zijn schot werd ternauwernood gekeerd door Édouard Mendy.

Na rust was Senegal aanvankelijk de betere ploeg, maar hield Gabaski zijn doel schoon. Naarmate de tweede helft vorderde, werd Egypte sterker en kwamen er ook kansen voor de 'Farao's'. Eerst ging een kopbal van Abdelmonem over en even later kopte Zizo net naast.

Er werd echter niet meer gescoord in de reguliere speeltijd, waardoor er een verlenging aan te pas moest komen. Daarin waren de beste kansen voor Senegal, maar stuitte invaller Bamba Dieng tot driemaal toe op Gabaski. Egypte stichtte nog gevaar via Zizo, maar ook hij kon een strafschoppenreeks niet voorkomen.

Vreugde bij Senegal na de beslissende penalty van Sadio Mané. Foto: Reuters

Senegal en Egypte strijden ook om WK-ticket

Egypte won eerder dit toernooi al twee penaltyseries, maar ditmaal was Senegal te sterk: 4-2. Mané benutte de beslissende strafschop, nadat Abdelmonem en Mohanad Lasheen hadden gemist namens de recordwinnaar.

Senegal was eerder al tweemaal verliezend finalist op de Afrika Cup. Bij de vorige editie in 2019 werd verloren van Algerije (0-1) en in 2002 werd na strafschoppen verloren van Kameroen.

Egypte is met zeven eindzeges recordwinnaar. Het Noord-Afrikaanse land triomfeerde in 2010 voor het laatst en won het continentale toernooi ook in 1957, 1959, 1986, 1998, 2006 en 2008.

Eind maart staan Senegal en Egypte opnieuw tegenover elkaar. De twee landen strijden dan in een tweeluik om een WK-ticket.