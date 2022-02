Erik ten Hag was zondag lovend over de eenvoudige zege van Ajax op Heracles Almelo (3-0). De trainer benadrukte tegelijkertijd dat het Eredivisie-seizoen nog lang niet ten einde is en de titelstrijd daarmee ook nog volledig open ligt.

"Ik heb genoten", zei Ten Hag voor de camera van ESPN. "Het veldspel was uitstekend en we kregen veel kansen, waar we er wel te weinig van hebben benut. Het enige dat ik mijn spelers kan verwijten is dat het slechts 3-0 is geworden."

Ajax kwam halverwege de eerste helft op voorsprong door een doelpunt van Davy Klaassen. Na rust maakte Sébastien Haller er 2-0 van. De Ivoriaan gaf na ruim een uur spelen de assist op het eerste Eredivisie-doelpunt van invaller Kenneth Taylor. Dusan Tadic liet vlak voor tijd de kans liggen om de zege vanaf de stip nog wat extra glans te geven.

Ten Hag zag Steven Berghuis uitblinken. De voormalige rechtsbuiten van Feyenoord verving de zieke Ryan Gravenberch links op het middenveld. "Dat deed hij erg goed", vond de winnende coach. "We hadden mede door hem een heel dynamische linkerkant. Ik wist wel dat hij dit kon. In de slotfase van het uitduel met PSV van twee weken geleden speelde hij ook goed op die positie."

Kenneth Taylor maakte zondag zijn eerste Eredivisie-doelpunt voor Ajax. Kenneth Taylor maakte zondag zijn eerste Eredivisie-doelpunt voor Ajax. Foto: Pro Shots

'Altijd leuk om afstand te nemen van de nummer twee'

Omdat PSV zaterdag verloor van AZ (1-2) vergrootte koploper Ajax het gat naar de Eindhovenaren tot vijf punten. "Het is altijd leuk om meer afstand te nemen van de nummer twee", zei Ten Hag.

"Maar we zijn er nog lang niet. Het is pas februari en we hebben nog heel veel wedstrijden te gaan."

Ajax vervolgt de Eredivisie zondag met een thuiswedstrijd tegen FC Twente. Woensdag staat er in de TOTO KNVB-Beker in de Johan Cruijff ArenA een duel met Vitesse op het programma.