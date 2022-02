91' Start verlenging! Vertrouwd terrein voor Egypte, want het land speelde in de knock-outfase ook al verlengingen tegen Ivoorkust (0-0, winst na penalty's), Marokko (2-1) en Kameroen (0-0, winst na penalty's). Voor Senegal is het de eerste keer dat het een duel niet in de reguliere speeltijd weet te beslissen.