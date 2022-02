Marcel Keizer is zondag met Al Jazira uitgeschakeld in de kwartfinales van het WK voor clubs. De Nederlandse coach zag zijn ploeg in Abu Dhabi met 6-1 verliezen van Al Hilal uit Saoedi-Arabië.

Abdoulay Diaby bracht Al Jazira na een klein kwartier nog wel op voorsprong, maar nog voor rust draaide Al Hilal de achterstand om. Odion Ighalo en Matheus Pereira waren trefzeker namens de kampioen van Azië.

Mohamed Kanno, Salem Al Dawsari, Moussa Marega en André Carrillo breidden de voorsprong van Al Hilal in de tweede helft verder uit. Oud-Ajacied Thulani Serero speelde de hele wedstrijd mee bij Al Jazira.

Al Jazira was als kampioen van gastland Verenigde Arabische Emiraten automatisch toegelaten tot het toernooi, waaraan de kampioenen van alle continenten deelnemen. Eerder deze week won de ploeg van Keizer nog van AS Pirae uit Tahiti (4-1).

Al Hilal neemt het woensdag in de halve eindstrijd op tegen Champions League-winnaar Chelsea. Een dag eerder strijden Copa Libertadores-winnaar Palmeiras en Afrikaans kampioen Al Ahly om de andere finaleplek.

De 53-jarige Keizer werd in 2018 aangesteld als trainer van Al Jazira en keerde er na een seizoen bij Sporting CP weer terug. Voor zijn vertrek naar de Emiraten was de Nederlander korte tijd hoofdtrainer van Ajax, waar in december 2017 zijn ontslag volgde.