Ajax heeft zondag thuis een probleemloze overwinning geboekt op Heracles Almelo. De koploper van de Eredivisie was met 3-0 te sterk en profiteerde zo optimaal van de uitglijder die PSV een dag eerder maakte tegen AZ (1-2).

Het verschil tussen de twee titelrivalen is na 21 speelronden vijf punten in het voordeel van de Amsterdammers. Feyenoord, dat zondag met 4-0 won van Sparta, staat een puntje onder PSV en bezet daarmee de derde plaats.

Ajax kwam halverwege de eerste helft op voorsprong door een doelpunt van Davy Klaassen, die de zieke Ryan Gravenberch verving. Na rust maakte Sébastien Haller er 2-0 van.

De Ivoriaan gaf na ruim een uur spelen de assist op het eerste Eredivisie-doelpunt van invaller Kenneth Taylor. Dusan Tadic liet vlak voor tijd de kans liggen om de zege vanaf de stip nog wat extra glans te geven.

Ajax heeft dit kalenderjaar nog geen steek laten vallen. In de competitie werd gewonnen van FC Utrecht (0-3) en PSV (1-2) en in de KNVB-beker werd tegen Excelsior Maassluis (9-0) bijna de dubbele cijfers gehaald.

Heracles ziet een einde komen aan een ongeslagen reeks van vier wedstrijden. Als nummer vijftien van de ranglijst is de ploeg nog lang niet uit de degradatiezorgen.

Davy Klaassen werkt de bal met een ver uitgestoken been over de doellijn. Davy Klaassen werkt de bal met een ver uitgestoken been over de doellijn. Foto: Pro Shots

Klaassen benut de eerste kans voor Ajax

Ajax begon moeizaam aan de wedstrijd en kreeg in de openingsfase meer kaarten dan kansen. Zowel Edson Álvarez als Antony werd in het eerste kwartier door scheidsrechter Jeroen Manschot op de bon geslingerd.

Bij de eerste echte mogelijkheid van de thuisploeg was het echter direct raak. Na een vrije trap werkte Klaassen, die voor het eerst in anderhalve maand weer in de basis stond, de bal met een ver uitgestoken been van dichtbij over de lijn.

Het spektakel in de voor een derde gevulde Johan Cruijff ArenA bleef ook daarna uit, vooral omdat Heracles aanvallend niets in te brengen had. Dat veranderde ook niet toen trainer Frank Wormuth halverwege met Sinan Bakis een extra spits inbracht.

Kenneth Taylor viert zijn eerste Eredivisie-doelpunt voor Ajax. Kenneth Taylor viert zijn eerste Eredivisie-doelpunt voor Ajax. Foto: ANP

Taylor bekroont invalbeurt met eerste doelpunt

Het bleef wachten op de 2-0 en die viel in de 55e minuut. Verdediger Marco Rente verspeelde de bal knullig aan Tadic, die Haller op maat bediende. De Ivoriaan, die de afgelopen weken actief was op de Afrika Cup, staat met dertien goals samen met Feyenoorder Guus Til bovenaan de topscorerslijst.

Met de geruststellende voorsprong op zak nam trainer Erik ten Hag de gelegenheid te baat om een aantal reserves speeltijd te gunnen. Met name voor Taylor pakte dat goed uit. Slechts twee minuten nadat hij voor Steven Berghuis in het veld was gekomen, maakte de middenvelder na een knappe rush zijn eerste doelpunt in de Eredivisie.

Een andere invaller, Danilo, werd in de voorlaatste minuut naar de grond gewerkt, wat Ajax (na ingrijpen van de VAR) een penalty opleverde. Tadic vond echter doelman Janis Blaswich op zijn weg, waarna de lat even later de 4-0 van Álvarez voorkwam.

