FC Barcelona heeft zondag in een spectaculair duel met 4-2 gewonnen van Atlético Madrid. Pierre-Emerick Aubameyang maakte zijn debuut voor de ploeg van trainer Xavi.

Door twee vroege goals stond het al binnen tien minuten 1-1 in het uitverkochte Camp Nou. Op aangeven van Luis Suárez opende Atlético de score en Jordi Alba maakte met een waanzinnige volley gelijk. Halverwege de eerste helft kopte Gavi binnen uit een voorzet van debutant Adama Traoré, die onlangs overkwam van Wolverhampton Wanderers.

Ronald Araújo stond vlak voor rust op de juiste plaats om uit de rebound - Gerard Piqué had op de lat gekopt - 3-1 te maken. Vervolgens eiste Dani Alves een hoofdrol voor zich op. Met een hard schot noteerde hij in de 49e minuut de 4-1, maar twintig minuten later moest hij wegens natrappen het veld verlaten. Suárez had vlak daarvoor 4-2 gemaakt.

Atlético slaagde er niet in om van de overtalsituatie te profiteren en de aansluitingstreffer af te dwingen. Aubameyang, die deze week transfervrij overkwam van Arsenal, kwam in de 61e minuut het veld in, maar speelde verder een vrij onzichtbare wedstrijd.

Frenkie de Jong stond de volledige wedstrijd binnen de lijnen en Memphis Depay ontbrak door een blessure. Luuk de Jong bleef op de bank. Barcelona klom dankzij de zege ten koste van Atlético naar de vierde plek in La Liga. Koploper Real Madrid komt zondag om 21.00 uur nog in actie tegen Granada.

