Mede dankzij twee goals van Thijs Oosting heeft Willem II zondag in Tilburg met 3-1 gewonnen van RKC Waalwijk, waar zijn vader Joseph Oosting trainer is. FC Groningen was met 2-1 nipt te sterk voor Go Ahead Eagles.

Debutant Oosting, die onlangs op huurbasis overkwam van AZ, had nog geen zeven minuten nodig om zijn eerste treffer in Tilburgse dienst te maken. De spits mocht alleen op het doel van doelman Etienne Vaessen af en opende de score.

Zeven minuten later was het opnieuw raak voor Oosting, die in de verre hoek raak schoot na een goede pass van Max Svensson. Twee minuten voor rust maakte een andere debutant, Jizz Hornkamp, de 3-0. De van FC Den Bosch overgekomen spits kopte de bal van een meter of zeven onder Vaessen door, die niet helemaal vrijuit ging.

In de 71e minuut deed RKC via Michiel Kramer nog wel wat terug, maar de Waalwijkers slaagden er niet in om het duel nog spannend te maken. Voor Willem II was de zege op provinciegenoot RKC de eerste overwinning sinds 25 september. Destijds won de ploeg van trainer Fred Grim met 2-1 van PSV. Daarna werden er nog twee punten gepakt en de laatste tien Eredivisie-duels eindigden allemaal in een nederlaag.

Willem II klimt dankzij de zege ten koste van Heracles naar de veertiende plek in de Eredivisie. De ploeg uit Almelo gaat later op de dag nog op bezoek bij Ajax. RKC blijft twaalfde.

FC Groningen was dankzij twee goals van Jørgen Strand Larsen met 2-1 te sterk voor Go Ahead Eagles. FC Groningen was dankzij twee goals van Jørgen Strand Larsen met 2-1 te sterk voor Go Ahead Eagles. Foto: Pro Shots

Strand Larsen goud waard voor Groningen

Groningen had de zege op Eagles voornamelijk te danken aan Jørgen Strand Larsen. De Noorse spits noteerde beide treffers voor de ploeg van trainer Danny Buijs.

De 22-jarige Strand Larsen maakte zijn eerste doelpunt al in de vierde minuut. De aanvaller stond volledig vrij en kon uit een voorzet van Bjorn Meijer simpel binnentikken.

In de 69e minuut was het opnieuw raak voor Strand Larsen, die controleerde met zijn borst en uit de draai raakschoot. Negen minuten eerder had Giannis Fivos Botos met een kopbal nog 1-1 gemaakt.

Groningen steeg door de overwinning naar de tiende plek. Go Ahead Eagles bleef steken op de dertiende positie.

