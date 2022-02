Noa Lang heeft zondag voor de tweede keer dit seizoen rood gekregen bij Club Brugge in de Jupiler Pro League. De Nederlander werd in de verloren thuiswedstrijd tegen KAA Gent (1-2) in de blessuretijd weggestuurd. Bayer Leverkusen zorgde voor een stunt door met 2-5 van Borussia Dortmund te winnen.

De 22-jarige Lang was woedend op scheidsrechter Nicolas Laforge nadat de arbiter Club Brugge-middenvelder Eder Balanta met zijn tweede gele kaart van het veld had gestuurd. De Nederlander raakte de hand van de scheidsrechter aan, die daarna resoluut rood trok.

Lang kon de kaart niet geloven en schreeuwde meermaals dat hij niets had gedaan. Dat hielp de Nederlander niet, want de rode kaart bleef staan. Het gebeurde allemaal diep in de blessuretijd van de tweede helft. Club Brugge stond toen al met 1-2 achter.

Die stand stond op het bord door doelpunten van Andrew Hjulsager (0-1), Tarik Tissoudali (0-2) en Charles de Ketelaere (1-2). Bij de aansluitingstreffer van Club Brugge gaf Lang nog wel de assist. Het lukte Brugge daarna dus niet meer om de gelijkmaker te produceren.

Lang was in de 64e minuut als invaller binnen de lijnen gekomen. Bas Dost en Ruud Vormer hadden wel een basisplaats bij Brugge. De spits en de middenvelder werden in de rust naar de kant gehaald door coach Alfred Schreuder.

Eigen goal en assist Frimpong bij Leverkusen

In Duitsland slaagde Borussia Dortmund er niet in om druk op koploper Bayern München te houden. De nummer twee van de Bundesliga werd op eigen veld lelijk te kijk gezet door Bayer Leverkusen: 2-5.

Met Donyell Malen in de spits keek Dortmund al na tien minuten tegen een achterstand aan, omdat Manuel Akanji de bal in eigen doel werkte. Aan de andere kant overkwam de Nederlander Jeremie Frimpong hetzelfde, waardoor de stand na een kwartier spelen weer in balans was.

De rechtsback maakte dat ongelukkige moment goed door in de slotfase een assist te geven op Moussa Diaby, die het vijfde doelpunt van Leverkusen voor zijn rekening nam. De bezoekers hadden voor rust al afstand genomen door treffers van Florian Wirtz en Robert Andrich.

Leverkusen, waar ook Mitchel Bakker in de basis stond, liep vroeg in de tweede helft dankzij Jonathan Tah nog verder weg. Steffen Tigges redde na de 1-5 nog enigszins de eer voor Dortmund.

Bayern München won zaterdag met 3-2 van RB Leipzig en heeft na 21 wedstrijden een voorsprong van negen punten op Dortmund. Leverkusen staat daar weer vijf punten achter en is de nummer drie.

