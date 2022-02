Arne Slot heeft zondag genoten van Feyenoord in de Eredivisie-wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De nummer drie van de ranglijst won niet alleen met 4-0, maar legde volgens Slot ook goed voetbal op de mat.

"Dit was een van onze beste wedstrijden dit seizoen. De jongens hebben me een groot plezier gedaan, zeker het eerste half uur. Zo goed heb ik Feyenoord dit seizoen nog niet zien spelen", zei Slot na de wedstrijd in De Kuip in gesprek met ESPN.

"Het was indrukwekkend: het tempo, de beweging, het 'los' spelen van een tegenstander die toch weer met de hele ploeg voor het doel stond. Met als ultiem moment de 2-0, die we vanuit de keeper helemaal opbouwen en afmaken. Ik kon het gelukkig droog vanuit de dug-out aanschouwen."

Feyenoord deed tegen Sparta via Orkun Kökçü en Alireza Jahanbakhsh al snel zaken. Guus Til voerde de score in de tweede helft verder op met twee doelpunten. De Rotterdammers hebben nu in de stand nog maar één punt achterstand op nummer twee PSV, dat zaterdag verloor van AZ.

"Dat is heel prettig. Als je derde staat, kijk je in eerste instantie naar de ploegen boven je", reageerde Slot op de verbeterde uitgangspositie van zijn ploeg. "Maar de ploegen onder ons (FC Twente en AZ, red.) blijven ook winnen. Feit is dat het volledig terecht is waar we staan als je ziet hoe we voetballen."

Voor Feyenoord gaat de Eredivisie volgende week zondag weer verder. De Rotterdammers gaan dan op bezoek bij RKC Waalwijk. Die wedstrijd begint om 14.30 uur.

