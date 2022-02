Liverpool heeft zondag zonder problemen de achtste finales van de FA Cup bereikt. De ploeg van manager Jürgen Klopp was, mede dankzij een treffer van de van een zware blessure teruggekeerde Harvey Elliott, met 3-1 te sterk voor Championship-club Cardiff City.

Halverwege stond het weliswaar nog 0-0 op Anfield, maar Liverpool stelde in de tweede helft orde op zaken. Diogo Jota kopte in de 53e minuut de openingstreffer binnen uit een vrije trap van Trent Alexander-Arnold. Takumi Minamino maakte er een kwartier later 2-0 van op aangeven van de kersverse aankoop Luis Díaz.

De meeste aandacht ging uit naar de treffer van Elliott, die in september door een overtreding van Pascal Struijk een zware enkelblessure opliep en sindsdien niet in actie kwam. De aanvaller maakte tegen Cardiff in de 58e minuut als invaller zijn rentree en bekroonde zijn terugkeer een kwartier voor tijd met een fraai schot in de rechterhoek.

Cardiff City deed tien minuten voor tijd nog iets terug, maar het doelpunt van Rubin Colwill na een goed uitgevoerde aanval bleek niets meer dan een eretreffer. Van Dijk stond aan de aftrap en deed de hele wedstrijd mee bij Liverpool.

Eerder voegden Middlesbrough, Chelsea, West Ham United, Crystal Palace, Everton, Huddersfield Town, Manchester City, Peterborough United, Southampton, Stoke City, Norwich City, Luton Town en Tottenham Hotspur zich bij de laatste zestien in de FA Cup.

Later op zondag staan er met Nottingham Forest-Leicester City en Bournemouth-Boreham Wood nog twee duels in de vierde ronde op het programma.