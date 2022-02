Napoli is zondag ingelopen op koploper Internazionale in de Serie A. De ploeg van coach Luciano Spalletti won met 0-1 bij Venezia. Eerder op de dag leed Atalanta een pijnlijke nederlaag tegen Cagliari in de strijd om de Champions League-tickets door twee goals van oud-PSV'er Gastón Pereiro: 1-2.

Bij Napoli zorgde Victor Osimhen na een uur spelen voor de openingstreffer tegen laagvlieger Venezia. De Nigeriaan kopte raak uit een voorzet van Matteo Politano. Diep in blessuretijd besliste Andrea Petagna de wedstrijd uit een rebound.

Enkele minuten voor de 0-2 kwam Venezia met tien man te staan. Tyronne Ebuehi, die in het verleden voor ADO Den Haag en FC Twente speelde, kreeg rood. Ridgeciano Haps speelde de hele wedstrijd mee bij de thuisploeg.

Dankzij de overwinning neemt Napoli de tweede plek weer over van AC Milan, dat zaterdag de derby tegen Inter won (1-2). Zowel Napoli als Milan heeft nu één punt achterstand op koploper Inter.

Atalanta ging met 1-2 onderuit tegen Cagliari. Foto: Getty Images

Atalanta lijdt pijnlijke nederlaag in strijd om CL-tickets

Voor Atalanta ging het in de tweede helft ging in korte tijd helemaal mis tegen Cagliari. Pereiro zette Cagliari met een handig tikje op voorsprong - de goal werd nog bekeken vanwege vermeend hands, maar werd niet afgekeurd - en een minuut later kreeg Atalanta-doelman Juan Musso rood voor een overtreding op de doorgebroken Pereiro.

De wedstrijd leek daarmee beslist in het voordeel van Cagliari, maar halverwege de tweede helft maakte José Luis Palomino de gelijkmaker voor Atalanta. De ploeg van coach Gian Piero Gasperini kon daar niet lang van genieten: Pereiro prikte vier minuten later bij de tweede paal zijn tweede treffer binnen. Teun Koopmeiners had een basisplaats bij Atalanta, waar Hans Hateboer en Marten de Roon op de bank bleven.

Door de nederlaag moet Atalanta de top drie van de Serie A laten gaan. Juventus kan later op de dag de vierde plaats overnemen als het wint van Hellas Verona (aftrap 20.45 uur). De club uit Turijn heeft wel net als Atalanta al 23 competitiewedstrijden gespeeld.

