Sven Botman heeft ondanks een doelpunt niet kunnen voorkomen dat OSC Lille zondag een flinke nederlaag leed tegen Paris Saint-Germain. Mede door een goal van Lionel Messi wonnen de Parijzenaren met 1-5. Juventus won in de Serie A dankzij doelpunten van Dusan Vlahovic en Denis Zakaria met 2-0 van Hellas Verona.

De 22-jarige Botman noteerde halverwege de eerste helft de 1-1. Uit een voorzet van Hatem Ben Arfa tikte de verdediger behendig binnen. Danilo had PSG in de tiende minuut op 0-1 gezet.

Uit een corner van Messi maakte Presnel Kimpembe in de 32e minuut 1-2. Zes minuten later was het de Argentijn zelf die voor de 1-3 zorgde. De 34-jarige dribbelaar pikte op in de zestien en mikte met een behendig lobje raak.

Zes minuten na rust noteerde Danilo met een van richting veranderd schot het vierde doelpunt namens de bezoekers. Kylian Mbappé bepaalde in de 67e minuut met een fenomenale afstandspoging in de kruising de eindstand.

De stand in de Ligue 1 1. Paris Saint-Germain 23-56 (+32)

2. Olympique Marseille 23-43 (+16)

3. OGC Nice 23-42 (+17)

Debutanten helpen Juventus aan zege

Serie A-topscorer Vlahovic, die voor zo'n 75 miljoen euro overkwam van Fiorentina, nam Juventus tegen Hellas al in de dertiende minuut bij de hand. De 22-jarige aanvaller werd diep gestuurd door Paolo Dybala en lobde behendig binnen.

Denis Zakaria, overgekomen van Borussia Mönchengladbach, zorgde in de 61e minuut voor de 2-0 en daarmee de eindstand. Álvaro Morata vond Zakaria in de zestien en die rondde koelbloedig af.

Eerder op de dag liep Napoli ook in op koploper Internazionale. De ploeg van coach Luciano Spalletti won met 0-1 bij Venezia. Victor Osimhen zorgde na een uur spelen voor de openingstreffer. De Nigeriaan kopte raak uit een voorzet van Matteo Politano. Diep in blessuretijd besliste Andrea Petagna de wedstrijd uit een rebound.

Enkele minuten voor de 0-2 kwam Venezia met tien man te staan. Tyronne Ebuehi, die in het verleden voor ADO Den Haag en FC Twente speelde, kreeg rood. Ridgeciano Haps speelde de hele wedstrijd mee bij de thuisploeg.

Dankzij de overwinning neemt Napoli de tweede plek weer over van AC Milan, dat zaterdag de derby tegen Inter won (1-2). Zowel Napoli als Milan heeft nu één punt achterstand op koploper Inter. Juventus staat vierde, acht punten achter de koploper.

Atalanta lijdt pijnlijke nederlaag in strijd om CL-tickets

Voor Atalanta ging het in de tweede helft ging in korte tijd helemaal mis tegen Cagliari (1-2-verlies). Pereiro zette Cagliari met een handig tikje op voorsprong - de goal werd nog bekeken vanwege vermeend hands, maar werd niet afgekeurd - en een minuut later kreeg Atalanta-doelman Juan Musso rood voor een overtreding op de doorgebroken Pereiro.

De wedstrijd leek daarmee beslist in het voordeel van Cagliari, maar halverwege de tweede helft maakte José Luis Palomino de gelijkmaker voor Atalanta. De ploeg van coach Gian Piero Gasperini kon daar niet lang van genieten: Pereiro prikte vier minuten later bij de tweede paal zijn tweede treffer binnen. Teun Koopmeiners had een basisplaats bij Atalanta, waar Hans Hateboer en Marten de Roon op de bank bleven.

De stand in de Serie A 1. Internazionale 23-53 (+35)

2. Napoli 24-52 (+29)

3. AC Milan 24-52 (+23)

4. Juventus 24-45 (+15)

5. Atalanta 23-43 (+17)

