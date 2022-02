Feyenoord heeft zondag een probleemloze overwinning geboekt in de derby tegen Sparta Rotterdam. De ploeg van trainer Arne Slot won mede dankzij twee treffers van Guus Til met 4-0.

Na tien minuten was het al 2-0 in De Kuip dankzij Orkun Kökçü en Alireza Jahanbakhsh. In de tweede helft voerde Til de score met twee goals verder op. Hij is met dertien treffers nu Eredivisie-topscorer en scoorde nog nooit zo vaak in één seizoen.

In de vorige speelronde had Feyenoord de draad na wat mindere resultaten weer opgepakt met een 1-4-overwinning op NEC. Ook toen waren Kökçü, Jahanbakhsh en Til de doelpuntenmakers.

Het duel met Sparta werd net als bij alle andere Eredivisie-wedstrijden van dit weekend voorafgegaan door een minuut lang applaus voor Wim Jansen. De clubicoon van Feyenoord overleed onlangs op 75-jarige leeftijd.

Feyenoord doet met de nieuwe zege goede zaken. Op nummer twee PSV, dat zaterdag van AZ verloor, wordt nog maar een punt toegegeven. Koploper Ajax heeft drie punten meer dan de Rotterdammers en speelt zondag om 16.45 uur nog thuis tegen Heracles Almelo.

Het Sparta van scheidend trainer Henk Fraser staat er slecht voor. De stadgenoot van Feyenoord won op 6 november voor het laatst en houdt alleen PEC Zwolle nog onder zich in de Eredivisie.

In de regenachtige Kuip werd een minuut lang geklapt voor Wim Jansen. Foto: Pro Shots

Sterker Feyenoord heeft over geluk niet te klagen

De overwinning van Feyenoord op Sparta was dikverdiend, al had de ploeg van Slot bij alle goals over geluk niet te klagen. Al bij de eerste kans was het met wat fortuin raak: Sparta-keeper Maduka Okoye was kansloos toen een schot van Kökçü van richting werd veranderd.

Het tweede doelpunt volgde snel. Jahanbakhsh werd vrijgespeeld door Luis Sinisterra en kon simpel een hoek uitkiezen toen hij zag dat Okoye weggleed en dus al half op de grond lag.

Sparta leek rijp voor de sloop, al duurde het lang voordat het derde doelpunt viel. Bryan Linssen, Kökçü en Tyrell Malacia kregen daar nog in de eerste helft kansen op, maar ze hadden het vizier alle drie niet op scherp.

Na rust sloeg Feyenoord net als tijdens de eerste helft al snel toe in de deels gevulde Kuip en wederom zat er wat fortuin bij. Til kreeg de bal per toeval voor zijn voeten en rondde af in de korte hoek.

Twintig minuten voor tijd maakte Til ook Feyenoords vierde goal, nadat hij opnieuw wat gelukkig in balbezit was gekomen. In de slotfase waren de toeschouwers nog getuige van het debuut van Jorrit Hendrix en Patrik Walemark.

In de slotfase maakten Jorrit Hendrix en Patrik Walemark hun debuut voor Feyenoord. Foto: Pro Shots

