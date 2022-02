De topper in de Eredivisie Vrouwen tussen de voetbalsters van PSV en Ajax is zondag afgelast. Vanwege overvloedige regenval was het veld van De Herdgang in Eindhoven onbespeelbaar geworden.

Het duel zou om 12.15 uur beginnen, maar scheidsrechter Vivian Peeters concludeerde na keuring dat de bal niet genoeg over het natte veld rolde. Ze gaf PSV drie kwartier om het veld alsnog speelklaar te maken. De onophoudelijke regen maakte dat echter onmogelijk.

Ajax en PSV staan respectievelijk op de tweede en derde plaats in de Vrouwen Eredivisie, achter koploper FC Twente. FC Twente won vrijdag al met 2-1 van Feyenoord en heeft na vijftien wedstrijden 33 punten, 5 punten meer dan Ajax.

De Amsterdammers hebben op dit moment wel twee duels minder gespeeld dan FC Twente. Woensdag wacht een inhaalwedstrijd tegen laagvlieger sc Heerenveen. Dat duel ging onlangs niet door vanwege meerdere coronabesmettingen bij Ajax.

PSV staat derde met 26 punten uit veertien wedstrijden, Feyenoord heeft 25 punten uit vijftien duels. Het is nog niet bekend wanneer de topper tussen PSV en Ajax wordt ingehaald.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Vrouwen Eredivisie