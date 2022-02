Pieter de Jongh, bij het Nederlandse publiek vooral bekend als 'The Champ', is aangesteld als bondscoach van Somalië. De excentrieke Nederlander werd zondag gepresenteerd door het Afrikaanse land.

Onder anderen sportmarketeer Chris Woerts, zaakwaarnemer en adviseur van De Jongh, bevestigde het nieuws zondag op Twitter. Het is niet bekend voor hoelang de geboren Gelderlander heeft getekend bij de Somalische voetbalbond.

De Jongh is sinds een jaar bekend bij het grote publiek. Niet dankzij zijn prestaties als trainer, maar door een filmpje uit 2020 dat viraal ging. Daarin sprak hij als trainer van FC Platinum uit Zimbabwe in steenkolenengels met een journalist. De Jongh kreeg met zijn Nederlands getinte Engels de lachers op zijn hand en heeft er inmiddels zijn handelsmerk van gemaakt.

In de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) plaatste De Jongh al een video op Twitter waarin hij zijn nieuwe avontuur aankondigde. "The Champ is on the airport and ready for the flight, to go to his new challenge. Zelfs in the night is het nice weather in Afrika", zei de Nederlandse culttrainer in zijn kenmerkende Engels.

Somalië is de huidige nummer 194 op de wereldranglijst van de FIFA. Het Afrikaanse land staat tussen Samoa en de Kaaimaneilanden in. Overigens raadt de Nederlandse overheid burgers ten zeerste af om naar Somalië te reizen. Het land wordt geteisterd door aanslagen en gewapende conflicten.

De Jongh werkte aan het begin van zijn carrière in Nederland, maar was hier nooit hoofdtrainer op het hoogste niveau. In 2012 trok de coach naar het buitenland, waar hij diverse avonturen aanging. De Jongh is bekend met Afrika, want hij was recent in Zimbabwe coach van Highlanders en FC Platinum en stond ook in Kenia en Zuid-Afrika voor de groep als clubtrainer.