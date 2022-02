50' GOAL Feyenoord! 3-0



Feyenoord pakt na rust de draad weer op. Til krijgt de bal per toeval voor de voeten en passeert Okoye in de korte hoek. Het is zijn twaalfde competitietreffer van het seizoen, waardoor de middenvelder samen met Ajax-spits Haller topscorer is van de Eredivisie.