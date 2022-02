De bevestiging van Ajax: Klaassen speelt in plaats Gravenberch en Haller is terug in de spits. De aftrap is om 16.45 uur.



Opstellingen



Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Berghuis, Klaassen; Antony, Haller, Tadic.

Heracles: Blaswich; Bakboord, Rente, Knoester, Quagliata; Kiomourtzoglu, Schoofs, De la Torre; Laursen, Sierhuis, Basacikoglu.