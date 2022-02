Trainer Pascal Jansen is zeer te spreken over de manier waarop AZ zaterdagavond de strijd aanging met PSV in het Philips Stadion. De Alkmaarders wonnen in een bij vlagen verhit duel met 1-2 van de Eindhovenaren.

"Het was heerlijk verhit", zei Jansen na afloop tegen ESPN. "Als je ziet hoe die jongens voor elkaar opkomen en het gevecht aangaan. Ze proberen ook buitenshuis de baas te blijven. We zijn moeilijk te verslaan. Als het gevecht wordt gevraagd, leveren we dat ook."

Volgens Jansen waren de verhitte momenten tijdens de wedstrijd zelfs cruciaal voor de zege van AZ, dat vlak voor rust via Bruno Martins Indi op gelijke hoogte kwam. Aan het einde van de tweede helft sloeg even de vlam in de pan en volgden er meerdere gele kaarten, maar Jansen was daar juist blij mee.

"Dat was het moment van de wedstrijd. Op eigen helft hadden we het best zwaar, dan zijn dat soort momenten bepalend om het ritme bij de tegenstander te verstoren", aldus de trainer van AZ, die Jesper Karlsson vlak daarna de winnende treffer zag maken na geblunder van keeper Yvon Mvogo.

"Ik snap wel dat Roger Schmidt (trainer van PSV, red.) wilde dat zijn spelers het hoofd koel hielden. Voor ons was het een middel om ervoor te zorgen dat we het ritme van de tegenstander ontregelden en ons plan weer zou gaan functioneren."

AZ houdt door de overwinning in Eindhoven de aansluiting met nummer vier FC Twente en ook nummer drie Feyenoord is niet ver weg. De Rotterdammers hebben drie punten meer, maar spelen zondag om 12.15 uur nog tegen Sparta Rotterdam.