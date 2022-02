Vitesse-keeper Jeroen Houwen heeft het boetekleed aangetrokken na de afgetekende 3-0-nederlaag van Vitesse tegen FC Twente in De Grolsch Veste. De keeper leidde zaterdag op slag van rust met een ongelooflijke blunder de 2-0 én een rode kaart voor ploeggenoot Jacob Rasmussen in.

De 25-jarige Houwen wilde het spel hervatten door de bal naar Eli Dasa te gooien, maar de bal glipte door zijn vingers. Ricky van Wolfswinkel pikte op en bediende Dimitrios Limnios, wiens poging door de handen van 'keeper' Rasmussen naast werd gewerkt. De verdediger kreeg rood en Van Wolfswinkel benutte de strafschop.

"Ik werd gecoacht door iemand die me erop wees dat Dasa vrij stond", blikte Houwen in gesprek met ESPN terug op het kolderieke moment. "Toen ik de bal naar hem toe wilde gooien, zag ik juist op dat moment iemand van FC Twente druk zetten. Ik wilde de bal niet meer gooien, maar toen slipte hij ertussendoor."

"Dat is gewoon slecht. Ik heb in de rust mijn excuses aangeboden, aan Jacob vooral. Voor de rest moet ik door. Het was van ons allemaal een beetje een offday. Er werden heel veel fouten gemaakt. Het enige wat ik kan doen, is de rug rechten en doorgaan. Het is aan mij om het nu te laten zien."

Letsch is vele fouten van Vitesse zat

Met tien man was Vitesse niet meer bij machte om terug in de wedstrijd te komen. Van Wolfswinkel maakte er aan het begin van de tweede helft ook 3-0 van tegen zijn oude club, na halfslachtig ingrijpen door de verdedigers van Vitesse.

"Als je zoveel cruciale fouten maakt, dan kan je gewoon niet winnen", baalde trainer Thomas Letsch na afloop. "We moeten nu stoppen met die fouten. Wedstrijden als deze kunnen twee kanten op vallen, maar je kunt sowieso niet winnen als je zoveel fouten maakt."

Het is al de tweede nederlaag op rij voor Vitesse, dat daarvoor tien achtereenvolgende wedstrijden ongeslagen was (alle competities). "Dat is voetbal. We moeten nu niet met ons hoofd gaan hangen, maar met de borst vooruit verder", aldus Letsch.

