Henk Veerman beseft dat hij zich geen mooier debuut voor FC Utrecht kon wensen. De spits, die deze winter overkwam van sc Heerenveen, is blij met zijn transfer en bekroonde dat met de winnende treffer zaterdag in de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur.

"Een beetje uitgefloten worden, een beetje juichen. 2-0 achter, erin komen en dan toch nog winnen. Ja, dan kom je in de buurt van een droomdebuut", analyseerde de dertigjarige Veerman nuchter bij ESPN.

Toch was na zijn 3-2 in de 64e minuut emotie zichtbaar bij Veerman, die om een bijzondere reden een transfer maakte naar Utrecht. De Volendammer was bevriend met de overleden FC Utrecht-fan Jan Schilder, die zelf ooit voor de club hoopte te spelen. Dat lukte niet, maar nu draagt Veerman dus het shirt van Utrecht.

Op het moment dat Veerman juichte voor de fanatieke Bunnik-side, waar zijn vriend vroeger ook stond, deed dat veel met hem. "Ik voelde complete blijdschap. Dat dit zo uitpakte was fantastisch. Mooier wordt het niet. "

Veerman voelt dat hij na anderhalf jaar Heerenveen een goede keuze heeft gemaakt met zijn transfer naar FC Utrecht. "Nieuwe club, nieuwe trainer, nieuwe kansen. Dat is is goed."

'Na een week moet je je plek kennen'

Toch zette die trainer, René Hake, Veerman niet meteen in de basis. Vanaf de bank zag de aanvaller zag zijn nieuwe ploeg tegen Cambuur rampzalig starten. Na twaalf minuten leidden de bezoekers met 0-2, waarna Veerman in de dertigste minuut inviel voor verdediger Mike van der Hoorn.

"Ik was niet teleurgesteld over dat ik op de bank begon. Ik ben hier een week en dan moet je je plek kennen. Maar door de snelle achterstand weet je wel dat je meteen iets kunt betekenen."

Met Veerman in het veld kwam Utrecht door twee goals van Anastasios Douvikas al voor rust terug tot 2-2, waarna de debutant de thuisclub in de tweede helft naar winst schoot. "Ik voelde dat de wedstrijd ging kantelen. Doorbeuken, zei de trainer in de rust en dat hebben we gedaan. Het was een mooie avond."

Door zijn goede invalbeurt zal Veerman vrijdag in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo hoogstwaarschijnlijk wel in de basis staan, zo zei Hake na de zege op Cambuur. "Hij heeft impact gehad en dat maakt de keuze voor volgende week niet zo heel moeilijk", aldus Hake.