De clubs zijn van mening dat ze 'verantwoord en veilig' wedstrijden kunnen organiseren, omdat er toegangscontrole is en de wedstrijden in de buitenlucht zijn. Daarom hopen de clubs in voor 66 of 100 procent gevulde stadions te mogen spelen. Er is een online petitie gestart, die zaterdagavond ruim 30.000 keer was ondertekend. Foto: Pro Shots