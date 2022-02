Ondanks zijn kostbare blunder tegen AZ (1-2) blijft Yvon Mvogo voorlopig de eerste doelman bij PSV. Trainer Roger Schmidt wil in zijn laatste maanden in Eindhoven niet blijven wisselen.

"Ik vind het erg sneu voor Yvon", zei Schmidt tegen ESPN. "Want hij heeft erg lang moeten wachten om weer te spelen."

Mvogo verloor dit seizoen aanvankelijk de concurrentiestrijd van Joël Drommel. Maar doordat de van FC Twente overgekomen doelman met enige regelmaat in de fout ging onder de lat, koos Schmidt er tegen AZ voor om de Zwitser weer op te stellen.

Schmidt liet doorschemeren dat hij eigenlijk al eerder de keeperswissel had willen doorvoeren. "Yvon was goed bezig op de trainingen. Maar er was nog een kans dat hij zou vertrekken tijdens de transferperiode. Daarom heb ik niet eerder gewisseld, maar nu wel."

Volgens Schmidt was Drommel "niet altijd betrouwbaar op topniveau". "Daarom verdiende Mvogo vandaag te spelen. Hij kreeg zijn kans, maar helaas incasseerde hij die treffer."

PSV-coach Roger Schmidt zag zijn ploeg voor de tweede maal op rij verliezen in eigen huis. Foto: ANP

Schmidt niet bang dat seizoen als nachtkaars uitgaat

Een kwartier voor tijd zaterdagavond in het Philips Stadion ging Mvogo opzichtig in de fout door een lange bal vanuit de AZ-defensie verkeerd in te schatten. Jesper Karlsson profiteerde dankbaar door de bal in het verlaten doel te schuiven: 1-2.

"We zijn natuurlijk allemaal teleurgesteld. Tot dat moment zaten we goed in de wedstrijd, maar helaas zat het ons niet mee", vond de trainer van PSV.

Schmidt maakte eerder deze week bekend dat hij aan het einde van het seizoen vertrekt uit Eindhoven. De trainer is niet bang dat het seizoen als een nachtkaars uitgaat. "We moeten hiervan leren en weer met verse energie naar de volgende belangrijke wedstrijd. Die is dinsdag al, in de beker tegen NAC Breda."

Door de nederlaag tegen AZ moet PSV vrezen dat Eredivisie-koploper Ajax zondag uitloopt. De Amsterdammers, die nu twee punten voorsprong hebben, spelen om 16.45 uur thuis tegen Heracles Almelo.