Kameroen heeft zaterdag het brons veroverd op de Afrika Cup. Het gastland rekende in de strijd om de derde plaats ondanks een blunder van Ajax-doelman André Onana na strafschoppen af met Burkina Faso, nadat het duel na negentig minuten in 3-3 was geëindigd.

Onana ging kort voor rust gruwelijk in de fout in Yaoundé, wat tot de 2-0 van Burkina Faso leidde. De keeper dacht een voorzet van Issa Kaboré eenvoudig te kunnen keren, maar via zijn lichaam kwam de bal in het doel terecht.

Het was niet de eerste blunder van Onana tijdens de Afrika Cup. In de openingswedstrijd, ook tegen Burkina Faso, schatte Onana een voorzet verkeerd in, waardoor Gustavo Sangaré kon scoren.

Twintig minuten voor de 2-0 in de strijd om de derde plek had Steeve Yago Burkina Faso op voorsprong gebracht. Kort na rust zorgde Djibril Ouattara met een kopbal voor de derde treffer van zijn land.

De Burkinezen leken op weg naar de overwinning, maar Kameroen knokte zich in de laatste twintig minuten volledig terug in de wedstrijd. Stéphane Bahoken maakte de 3-1, waarna Vincent Aboubakar zijn land met twee goals in de slotfase op gelijke hoogte bracht. Enkele minuten voor tijd viel Hassana Bandé in bij Burkina Faso.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de blunder van Onana te bekijken.

Onana heeft ook beslissende rol in penaltyserie

Er werd geen verlenging gespeeld, waardoor een strafschoppenreeks de beslissing moest brengen. Daarin was Kameroen met 5-4 de sterkste. Onana had daarin een beslissende rol door de penalty van Ibrahim Touré te stoppen.

Kameroen won de Afrika Cup vijf keer (1984, 1988, 2000, 2002 en 2017) en was tweemaal verliezend finalist. Burkina Faso zette de beste prestatie in 2013 neer, toen in de finale werd verloren van Nigeria (1-0).

De eindstrijd van de Afrika Cup gaat zondag tussen Senegal en Egypte. De wedstrijd in Yaoundé gaat om 20.00 uur van start.