PSV is zaterdag met 2-1 onderuit gegaan tegen AZ. Doelman Yvon Mvogo kreeg de voorkeur boven de gepasseerde Joël Drommel en ging flink in de fout bij de winnende treffer.

Een kwartier voor tijd tastte Mvogo mis bij een lange bal, waarna Jesper Karlsson de bal in het lege doel kon tikken. Het was de tweede thuisnederlaag op rij voor PSV, dat voor de interlandbreak met dezelfde cijfers van Ajax verloor.

Halverwege stond het nog 1-1 in Eindhoven dankzij twee trefzekere verdedigers. PSV'er Armando Obispo scoorde voor het eerst in de Eredivisie en Bruno Martins Indi tekende namens AZ voor de gelijkmaker.

PSV leed opnieuw een nederlaag in een topduel, een terugkerend euvel onder trainer Roger Schmidt. De Duitser maakte eerder deze week bekend dat hij aan het einde van het jaar vertrekt uit Eindhoven.

Een opstootje na een overtreding van AZ-aanvoerder Owen Wijndal.

Obispo en Martins Indi scoren uit corners

Zonder de gepasseerde Drommel, die de afgelopen maanden met enige regelmaat in de fout ging onder de lat, begon PSV nog sterk in het met bijna 12.000 toeschouwers gevulde Philips Stadion. Dat overwicht resulteerde na een kwartier in de openingstreffer van Obispo, die keihard raak kopte bij een hoekschop.

Daarna zakte het niveau van PSV en kwam AZ beter in de wedstrijd. De ploeg van trainer Pascal Jansen had alleen via Vangelis Pavlidis een kansje gehad, toen het vijf minuten voor rust op 1-1 kwam. Bij een afgeslagen corner kon Owen Wijndal de bal alsnog voor geven, waarna Martins Indi erin slaagde om Mvogo te passeren.

Nog voor rust kreeg PSV een grote kans op een nieuwe voorsprong. Na een van richting veranderde voorzet van Mauro Junior slaagde Ibrahim Sangaré er van dicht bij in de bal naast te krijgen.

PSV heeft lange tijd overwicht na rust

In de tweede helft kwam AZ er aanvankelijk nauwelijks aan te pas en had PSV een groot overwicht. Toch leidde dat niet tot veel grote kansen.

AZ-doelman Peter Vindahl had wel een uitstekende redding in huis toen invaller Yorbe Vertessen van dichtbij in de rebound kon schieten. Bij een zeldzame aanval van AZ veranderde invaller Zakaria Aboukhlal een schot van richting, maar kon Mvogo redden.

In het laatste deel van de tweede helft werd de wedstrijd steeds steviger, onder meer met een keiharde overtreding van AZ-aanvoerder Wijndal. De Alkmaarders waren wel de meest gelukkige.

Een lange bal van achteruit bleek te hard voor Aboukhlal, die er net niet bij kwam. Dat zette wel Mvogo op het verkeerde been. De Zwitserse doelman tastte mis en Karlsson scoorde in het verlaten doel.

Door de nederlaag heeft PSV nu vijf verliespunten meer dan Ajax. De koploper speelt zondag een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo.

PSV-doelman Yvon Mvogo baalt na zijn fout.

