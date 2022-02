PEC Zwolle heeft zaterdag een punt gepakt in de strijd tegen degradatie uit de Eredivisie. De hekkensluiter speelde thuis met 1-1 gelijk tegen NEC. Eerder op de avond bezorgde Zian Flemming Fortuna Sittard met twee goals een 2-0-zege op sc Heerenveen, waar interim-coach Ole Tobiasen voor het eerst op de bank zat.

Jordy Bruijn bracht NEC halverwege de eerste helft op voorsprong in Zwolle. De middenvelder schoot hard raak na een fraaie actie van Elayis Tavsan, die een directe tegenstander uitspeelde en Bruijn bediende.

De Nijmegenaren konden slechts een minuut genieten van de voorsprong, want even later tekende Daishawn Redan voor de gelijkmaker. De aanvaller profiteerde optimaal van geklungel in de verdediging van de bezoekers, waarbij Calvin Verdonk tot twee keer toe in de fout ging.

Nadat PEC-doelman Kostas Lamprou de 1-2 had voorkomen met een redding op een vrije trap van Bruijn, moest de thuisploeg twintig minuten voor tijd met tien man verder vanwege een rode kaart voor Siemen Voet. De verdediger werd uit het veld gestuurd omdat hij op de voet van Tavsan was gaan staan.

In de slotfase kregen beide ploegen nog kansen op de winnende goal, maar Oussama Darfalou (PEC) en Édgard Barreto (NEC) verzuimden hun ploeg de overwinning te bezorgen.

Door het gelijkspel heeft PEC nu nog een punt achterstand op nummer zeventien Sparta Rotterdam, dat zondag nog wel op bezoek gaat bij stadgenoot Feyenoord. NEC bezet de negende plaats.

Zian Flemming scoorde tweemaal namens Fortuna Sittard.

Flemming bezorgt Fortuna zege op Heerenveen

In Sittard was Thom Haye na een klein kwartier heel dicht bij de openingstreffer voor Heerenveen. De middenvelder, die zijn debuut maakte voor de Friezen, haalde van grote afstand uit, maar zijn schot spatte uiteen op de linkerpaal.

Een minuut later was het aan de andere kant wel raak. Flemming werd bediend door Mats Seuntjens en schoot de bal van dichtbij hard en laag binnen. Filip Stevanovic en Anthony Musaba kregen in het vervolg van de eerste helft kansen op de gelijkmaker, maar Fortuna-doelman Yannick van Osch hield zijn doel schoon.

Twintig minuten voor tijd kwam Fortuna wel op 2-0 en opnieuw was Flemming de doelpuntenmaker. Ditmaal werd hij vrijgelaten bij een corner en werkte hij de bal met een handige voetbeweging binnen. Heerenveen, waarbij de van Club Brugge overgekomen Amin Sarr inmiddels was ingevallen, wist de spanning daarna niet meer terug te brengen.

Dankzij de overwinning klimt Fortuna naar de zestiende plaats. De ploeg van coach Sjors Ultee heeft een punt voorsprong op Sparta, dat dus nog een wedstrijd tegoed heeft. Heerenveen is in de middenmoot terug te vinden.

Fortuna Sittard viert de openingstreffer van Zian Flemming.

