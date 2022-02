AC Milan heeft zaterdag de 'Derby della Madonnina' tegen Internazionale gewonnen. De ploeg van coach Stefano Pioli was met 1-2 te sterk voor de stadgenoot dankzij twee doelpunten van Olivier Giroud. In Frankrijk verloor Peter Bosz met Olympique Lyon bij AS Monaco (2-0) en in Spanje liet Sevilla punten liggen bij Osasuna (0-0).

Denzel Dumfries, die net als Stefan de Vrij een basisplaats had, kwam na tien minuten tot scoren voor Inter, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel van Ivan Perisic in de aanloop naar het doelpunt. Zeven minuten voor rust bracht Perisic de thuisploeg uit een corner wel op voorsprong.

Twintig minuten voor tijd leidde Inter nog altijd met 1-0, maar even later boog Milan de achterstand in een tijdsbestek van slechts vier minuten om. Giroud zorgde uit een rebound voor de gelijkmaker en maakte kort daarna de 1-2 met een schuiver in de linkerhoek.

Inter ging vervolgens nog op jacht naar de gelijkmaker, maar de 'Nerazzurri' konden de tweede competitienederlaag van het seizoen niet voorkomen. Wel kreeg Milan-verdediger Theo Hernández in blessuretijd nog rood vanwege een stevige tackle op Dumfries. Bij de bezoekers ontbrak de geblesseerde Zlatan Ibrahimovic.

Dankzij de overwinning komt nummer twee Milan op een punt van koploper Inter. De 'Rossoneri' hebben wel een wedstrijd meer gespeeld.

Denzel Dumfries zag in de tiende minuut een doelpunt voor Inter afgekeurd worden.

Mourinho verspeelt punten met Roma

Eerder op de dag kwam AS Roma met Rick Karsdorp in de basis thuis niet verder dan 0-0 tegen Genoa. In blessuretijd vond Nicolò Zaniolo weliswaar het doel namens de ploeg van coach José Mourinho, maar zijn goal werd afgekeurd wegens een overtreding.

Enkele minuten later moest Zaniolo het veld verlaten. De middenvelder kreeg eerst geel voor het uittrekken van zijn shirt na het vieren van zijn doelpunt en ontving even later opnieuw geel wegens aanhoudend commentaar op de arbitrage. Eerder in de tweede helft moest Genoa al met tien man verder vanwege een rode kaart voor Leo Østigard.

Lazio kwam later op de avond wel tot winst bij Fiorentina: 0-3. Sergej Milinkovic-Savic, Ciro Immobile en Cristiano Biraghi (eigen doelpunt) waren trefzeker. Fiorentina eindigde het duel met tien man door een tweede gele kaart voor Lucas Torreira in de slotfase.

Nicolò Zaniolo (rechts op de foto) kreeg in blessuretijd rood bij AS Roma.

Bosz met Lyon onderuit in Monaco

In Frankrijk leed Bosz een kostbare nederlaag met Olympique Lyon. De Nederlandse coach zag zijn ploeg met 2-0 verliezen bij AS Monaco door treffers van Jean Lucas en Wissam Ben Yedder in de eerste helft. De geblesseerde Myron Boadu ontbrak bij de thuisploeg.

Door de nederlaag zakte Lyon naar de achtste plaats. Monaco passeerde de formatie van Bosz en klom naar de vierde plaats. Het verschil tussen de twee ploegen is twee punten.

In Spanje liet Sevilla dure punten liggen in de titelstrijd. De nummer twee van La Liga kwam met Karim Rekik in de basis niet verder dan 0-0 bij Osasuna. In blessuretijd kreeg Ivan Rakitic de uitgelezen kans om de bezoekers de drie punten te bezorgen, maar hij miste een penalty.

Door het gelijkspel van Sevilla kan koploper Real Madrid de voorsprong zondag uitbreiden naar zes punten. 'De Koninklijke' moet dan wel thuis van Granada zien te winnen.

Jean Lucas opende de score voor AS Monaco tegen Olympique Lyon.

