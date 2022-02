FC Utrecht heeft zaterdag in een vermakelijke wedstrijd met 3-2 van SC Cambuur gewonnen. De Domstedelingen draaiden een 0-2-achterstand om en dat was voor een groot deel te danken aan debutant Henk Veerman.

Cambuur had door twee goals van aanvoerder Erik Schouten vroeg de leiding genomen. De thuisclub ging pas beter spelen toen de van sc Heerenveen overgekomen Veerman al na een half uur mocht invallen.

De meer opportunistische Utrechtse tactiek leidde nog in de leuke eerste helft tot twee doelpunten van Anastasios Douvikas. Na rust was het de boomlange Veerman zelf die met zijn achtste seizoenstreffer voor de beslissing zorgde.

Utrecht maakte in de vorige speelronde met een 0-3-zege op Sparta Rotterdam al een einde aan een matige reeks en lijkt de weg omhoog weer te hebben gevonden. De ploeg van coach René Hake staat zevende.

Bij Cambuur wordt nu al vijf wedstrijden op een overwinning gewacht. Desondanks staat coach Henk de Jong er met zijn club als nummer acht van de Eredivisie prima voor.

Erik Schouten leek SC Cambuur met twee vroege goals een mooie avond te bezorgen. Erik Schouten leek SC Cambuur met twee vroege goals een mooie avond te bezorgen. Foto: Pro Shots

Schouten slaat vroeg twee keer toe

De eerste helft van Utrecht-Cambuur was het aanzien meer dan waard. Al vroeg gebeurde er veel in het deels gevulde stadion Galgenwaard, waar de bezoekers het initiatief namen en vroeg twee keer toesloegen. Tweemaal kreeg Schouten bij een corner alle vrijheid om te scoren.

Utrecht stond ook nog twee kansen toe aan Issa Kallon voordat het zelf eens gevaarlijk werd. Vrijwel direct leverde dat een goal van Mark van der Maarel op, maar die treffer ging niet door omdat er hands was gemaakt.

De ontevreden coach Hake slachtofferde Mike van der Hoorn al vroeg voor Veerman en dat bleek een gouden greep. Utrecht ging opportunistischer spelen en dat leidde in korte tijd tot twee goals van Douvikas. Bij de tweede was Veerman betrokken.

Net als voor rust was er in de tweede helft volop strijd, al gebeurde er voor beide doelen minder. Wel bleef FC Utrecht de bovenliggende partij en dat leidde in de 64e minuut tot de bevrijdende goal van Veerman, die goed oplette en van dichtbij hard raak schoot.

In het vervolg was de 4-2 dichterbij dan de 3-3, al moest Utrecht bij spaarzame uitvallen van Cambuur scherp blijven. Aan de andere kant had Veerman zijn debuut nóg meer glans kunnen geven, maar hij trof de lat met een kopbal.

Henk Veerman werd de man van de wedstrijd in stadion Galgenwaard. Henk Veerman werd de man van de wedstrijd in stadion Galgenwaard. Foto: Pro Shots

